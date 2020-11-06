«Надо всех ставить на место». Лукашенко велел не пускать в страну уехавших в западном направлении белорусов

Все, кто работает или учится за границей Белоруссии, оказались отчуждены от страны указом национального лидера Александра Лукашенко. Отдельно досталось врачам, у которых «позеленели глаза от валюты».



Ряд заявлений Лукашенко сделал на совещании 5 ноября, которое касалось коронавирусных ограничений. Он заверил, что границы закрывает временно, это не политическое решение, а вызванное тревогами из-за роста заболеваемости коронавирусом.



По словам президента, в республике нет двух составляющих — денег и врачей. В первом случае он велел губернаторам считать и не надеяться на помощь из-за рубежа. «Там же нам обещали из-за границы еще во времена Владимира Степановича (Владимира Караника на посту министра здравоохранения) не то 50 миллионов, не то 150 подкинуть на лечение. Правда, сказали, что будут гражданское общество лечить. Они нас не вылечат. Им нужны бардак, мятеж. Даже не революция, а переворот»,- развил тему Лукашенко.

