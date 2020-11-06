«Надо всех ставить на место». Лукашенко велел не пускать в страну уехавших в западном направлении белорусов
Все, кто работает или учится за границей Белоруссии, оказались отчуждены от страны указом национального лидера Александра Лукашенко. Отдельно досталось врачам, у которых «позеленели глаза от валюты».
Ряд заявлений Лукашенко сделал на совещании 5 ноября, которое касалось коронавирусных ограничений. Он заверил, что границы закрывает временно, это не политическое решение, а вызванное тревогами из-за роста заболеваемости коронавирусом.
По словам президента, в республике нет двух составляющих — денег и врачей. В первом случае он велел губернаторам считать и не надеяться на помощь из-за рубежа. «Там же нам обещали из-за границы еще во времена Владимира Степановича (Владимира Караника на посту министра здравоохранения) не то 50 миллионов, не то 150 подкинуть на лечение. Правда, сказали, что будут гражданское общество лечить. Они нас не вылечат. Им нужны бардак, мятеж. Даже не революция, а переворот»,- развил тему Лукашенко.
Решить проблему с нехваткой медиков он предложил тем, чтобы не пускать их в Белоруссию. Касается это врачей, которые позволят себе пересечь границу и поедут работать в другие страны. «Просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом. Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал - назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал», - цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Кроме того, он отдал приказ пограничным службам не пускать в страну тех «умных белорусов», которые уже работают или учатся за рубежом. «Заразу нам возить не надо, и не важно, с каким паспортом. Поехали туда учиться - пусть учатся, работать - пусть работают. Мы же не препятствовали этому. Поэтому пусть там работают и излечиваются», - сказал президент и добавил, что медицинские услуги в Белоруссии значительно дешевле.
«Всех надо ставить на место, никому не препятствуя в случае, если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты», - резюмировал Лукашенко.
В Белоруссии с начала пандемии подтверждено 102 тысячи случаев заражения ковидом. В Польше - 466 тысяч, в Литве 18 тысяч, Латвии - чуть меньше семи тысяч. На Украине 443 тысячи зараженных.