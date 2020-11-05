Группа наркоторговцев в Петербурге оказалась неорганизованной, но все равно получила большие сроки

Суд в Петербурге приговорил к реальным срокам 12 фигурантов уголовного дела о незаконном сбыте наркотиков. До приговора дело шло три года и по итогу за всеми признано право на реабилитацию.



О приговоре 5 ноября сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. На скамье подсудимых были 11 мужчин и одна женщина. Все они получили реальные сроки за сбыт, от 6 до 17 лет колонии строгого режима. При этом они были оправданы по статье об организации и участии в преступном сообществе, за фигурантами признано право на реабилитацию. Осужденные действовали с сентября 2016-го по сентябрь 2017 года, они торговали практически любыми видами наркотиков, что могли — выращивали сами.

