Пожар в особняке на Моховой разгорается, его тушат более 80 человек
Сильный ветер не облегчает задачу пожарным, которые вечером 5 ноября пытаются побороть пламя, расползающееся по старинному заброшенному особняку в центре Петербурга.
К девяти часам вечера, сообщает управление МЧС региона, пожару присвоен второй из пяти возможных номеров сложности. Над тем, чтобы его потушить, работает 81 человек. Распространение огня не удается остановить с половины восьмого вечера, в 20.19 ему был присвоен ранг 1-БИС, спустя 40 минут его повысили до второго.
МЧС России
Площадь пожара — не менее 400 квадратных метров. Здание не эксплуатируется и горит второй раз за полгода. Раньше там располагалась онкологическая больница, она съехала в 2010 году. Особняк XIX века под охраной как объект культурного наследия.