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05.11.2020 21:53
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Пожар в особняке на Моховой разгорается, его тушат более 80 человек

Сильный ветер не облегчает задачу пожарным, которые вечером 5 ноября пытаются побороть пламя, расползающееся по старинному заброшенному особняку в центре Петербурга.

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

К девяти часам вечера, сообщает управление МЧС региона, пожару присвоен второй из пяти возможных номеров сложности. Над тем, чтобы его потушить, работает 81 человек. Распространение огня не удается остановить с половины восьмого вечера, в 20.19 ему был присвоен ранг 1-БИС, спустя 40 минут его повысили до второго.

МЧС России

Площадь пожара — не менее 400 квадратных метров. Здание не эксплуатируется и горит второй раз за полгода. Раньше там располагалась онкологическая больница, она съехала в 2010 году. Особняк XIX века под охраной как объект культурного наследия.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

263911361
Как славно, можно новое жилье или бизнес центр отгрохать будет
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