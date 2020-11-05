Подростка, который стрелял из ракетницы в панка на Лиговском, отлучили от общества и интернета
Суд отправил под домашний арест несовершеннолетнего жителя Ленобласти, которого подозревают в хулиганской стрельбе на Лиговском проспекте в Петербурге. Ему нельзя разговаривать и переписываться с кем-то, кроме дознавателя, адвоката и семьи.
Об избрании меры пресечения 17-летнему юноше 5 ноября сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Как минимум на месяц, до 1 декабря, он отлучен от общества и будет находиться под домашним арестом. Кроме того, что ему запрещено выходить из дома, за исключением следственных действий, юноше запретили разговаривать по телефону и переписываться любым способом. Общение разрешено только с дознавателем, адвокатом, семьей и экстренными службами. Мальчик живет в деревне Старая под Петербургом, там он и будет находиться под арестом.
Его подозревают в стрельбе на Лиговском проспекте 30 октября. Из ракетницы юноша якобы выстрелил в лицо 20-летнего студента из Нальчика, его приверженность субкультуре выражалась в косухе и ирокезе. Предположительно, ныне арестованный придерживается правых взглядов. Нашли его оперативники центра «Э» 4 ноября. Выстрел пришелся прямо в лицо панку. На нем загорелась маска и, по его словам, были выбиты 3 зуба.