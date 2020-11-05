Подростка, который стрелял из ракетницы в панка на Лиговском, отлучили от общества и интернета

Суд отправил под домашний арест несовершеннолетнего жителя Ленобласти, которого подозревают в хулиганской стрельбе на Лиговском проспекте в Петербурге. Ему нельзя разговаривать и переписываться с кем-то, кроме дознавателя, адвоката и семьи.



Об избрании меры пресечения 17-летнему юноше 5 ноября сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Как минимум на месяц, до 1 декабря, он отлучен от общества и будет находиться под домашним арестом. Кроме того, что ему запрещено выходить из дома, за исключением следственных действий, юноше запретили разговаривать по телефону и переписываться любым способом. Общение разрешено только с дознавателем, адвокатом, семьей и экстренными службами. Мальчик живет в деревне Старая под Петербургом, там он и будет находиться под арестом.

