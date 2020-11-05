ОБСЕ порекомендовала Минску провести перевыборы в Белоруссии

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе рекомендует Минску отменить итоги президентских выборов в Белоруссии, прошедших 9 августа 2020 года, и назначить перевыборы. Причиной этой рекомендации указываются очевидные моменты фальсификаций результатов голосования, нарушения прав человека и нарушения свободы СМИ. Об этом 5 ноября пишет ТАСС со ссылкой на докладчика ОБСЕ, назначенного в рамках Московского механизма, Вольфганга Бенедека.
«В качестве общего вывода есть неопровержимые доказательства того, что президентские выборы 9 августа 2020 года были сфальсифицированы и что белорусские силы безопасности совершали массовые и систематические нарушения прав человека в ответ на мирные демонстрации и протесты», — говорится в докладе на 58 страниц.
Также отмечаются массовые и систематические нарушения прав человека, которые являются неопровержимыми. При этом никто не понёс ответственности за задокументированные случаи избиений и пыток при подавлении «политического инакомыслия» из-за несправедливого судебного процесса по политическим делам.
В докладе указывается на массированные нападки на средства массовой информации, а также на свободу собраний и объединений. Для исправления этих положений в Белоруссии требуется провести демократические и структурные реформы.
На основе выводов докладчиков Минску рекомендуется: обеспечить безопасность всех журналистов и не преследовать их профессиональную деятельность, помогать в аккредитации иностранным журналистам, не вмешиваться в доступ населения к интернету, прекратить цензуру и блокировку сайтов.
Австрийский профессор по международному праву Вольфганг Бенедек был отобран для составления доклада в рамках запущенного Московского механизма ОБСЕ по Белоруссии. Для работы Бенедека и помощи Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) был создан специальный адрес электронной почты, куда белорусские журналисты и правозащитники могут отправлять данные о ситуации с правами человека в республике.
17 государств — участников ОБСЕ в сентябре 2020 года потребовали применить Московский механизм к Белоруссии для создания группы экспертов, которые будут изучать соблюдение прав человека в стране. Этот механизм применялся к Белоруссии в 2011 году.
Докладчик предлагает рекомендации Белоруссии и ОБСЕ из-за сообщений о запугивании и преследовании политических активистов, журналистов, юристов, правозащитников, задержании потенциальных кандидатов в президенты, ограничении доступа к информации, чрезмерном применении силы против мирных демонстрантов. Правительство республики отказалось поддерживать работу европейских экспертов в этом направлении.
Со дня президентских выборов 9 августа Белоруссию захватили массовые протесты. Белорусы сначала были недовольны официальными результатами, согласно которым у Лукашенко больше 80 процентов голосов, затем пылу добавили жестокие задержания и избиения в изоляторах. Несколько человек за время протестов по всей стране погибли. Оппозиция создала Координационный совет, официальный Минск ответил уголовным делом о захвате власти.