ОБСЕ порекомендовала Минску провести перевыборы в Белоруссии

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе рекомендует Минску отменить итоги президентских выборов в Белоруссии, прошедших 9 августа 2020 года, и назначить перевыборы. Причиной этой рекомендации указываются очевидные моменты фальсификаций результатов голосования, нарушения прав человека и нарушения свободы СМИ. Об этом 5 ноября пишет ТАСС со ссылкой на докладчика ОБСЕ, назначенного в рамках Московского механизма, Вольфганга Бенедека. «В качестве общего вывода есть неопровержимые доказательства того, что президентские выборы 9 августа 2020 года были сфальсифицированы и что белорусские силы безопасности совершали массовые и систематические нарушения прав человека в ответ на мирные демонстрации и протесты», — говорится в докладе на 58 страниц.

Также отмечаются массовые и систематические нарушения прав человека, которые являются неопровержимыми. При этом никто не понёс ответственности за задокументированные случаи избиений и пыток при подавлении «политического инакомыслия» из-за несправедливого судебного процесса по политическим делам. В докладе указывается на массированные нападки на средства массовой информации, а также на свободу собраний и объединений. Для исправления этих положений в Белоруссии требуется провести демократические и структурные реформы. На основе выводов докладчиков Минску рекомендуется: обеспечить безопасность всех журналистов и не преследовать их профессиональную деятельность, помогать в аккредитации иностранным журналистам, не вмешиваться в доступ населения к интернету, прекратить цензуру и блокировку сайтов. Австрийский профессор по международному праву Вольфганг Бенедек был отобран для составления доклада в рамках запущенного Московского механизма ОБСЕ по Белоруссии. Для работы Бенедека и помощи Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) был создан специальный адрес электронной почты, куда белорусские журналисты и правозащитники могут отправлять данные о ситуации с правами человека в республике.