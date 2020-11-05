Муниципального депутата оштрафовали за прошлогодний Первомай. Сумму умножили на два, счета арестовали
В Петербурге муниципальный депутат МО «Гражданка» Вадим Сафонов 5 ноября обратился с открытым письмом к главе регионального управления ФССП. Со счетов народного избранника сняли в два раза больше назначенного штрафа за акцию 1 Мая 2019 года, но даже после этого все его счета арестовали.
Депутата оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в несанкционированном митинге — а именно в Первомае 2019 года, который запомнился жесткими задержаниями.
«Суд не предоставил мне никаких документов, а также реквизитов для перечисления штрафа. Судебный исполнитель Урусова Ксения Сергеевна не предприняла никаких действий, чтобы связаться со мной, и предложить уплатить штраф в добровольном порядке», — написал Сафонов.
Вместо этого 23 октября с одного из его счетов списали сумму штрафа, однако предписания были выданы также на списание аналогичных сумм и с четырех других счетов Сафонова. Пока с него списали чуть более 40 тысяч рублей.
«Дозвониться судебному приставу-исполнителю невозможно. Один раз удалось, но легче не стало. Мне было сказано, что оформлены возвраты средств (на какую конкретно сумму и на какие именно счета, я не уточнил, а зря), но по факту ни денег, ни писем в банках не обнаружено», — прокомментировал депутат ситуацию в Facebook.
В открытом письме на имя руководителя главного управления ФССП Анны Лашковой народный избранник заподозрил в происходящем прямое политическое давление и попытку запугать. Он потребовал отменить все «лишние» предписания, вернуть избыточно списанные средства и привлечь к ответственности пристава.