Муниципального депутата оштрафовали за прошлогодний Первомай. Сумму умножили на два, счета арестовали

В Петербурге муниципальный депутат МО «Гражданка» Вадим Сафонов 5 ноября обратился с открытым письмом к главе регионального управления ФССП. Со счетов народного избранника сняли в два раза больше назначенного штрафа за акцию 1 Мая 2019 года, но даже после этого все его счета арестовали.

Депутата оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в несанкционированном митинге — а именно в Первомае 2019 года, который запомнился жесткими задержаниями.

«Суд не предоставил мне никаких документов, а также реквизитов для перечисления штрафа. Судебный исполнитель Урусова Ксения Сергеевна не предприняла никаких действий, чтобы связаться со мной, и предложить уплатить штраф в добровольном порядке», — написал Сафонов.