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05.11.2020 15:37
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Муниципального депутата оштрафовали за прошлогодний Первомай. Сумму умножили на два, счета арестовали

В Петербурге муниципальный депутат МО «Гражданка» Вадим Сафонов 5 ноября обратился с открытым письмом к главе регионального управления ФССП. Со счетов народного избранника сняли в два раза больше назначенного штрафа за акцию 1 Мая 2019 года, но даже после этого все его счета арестовали.

Депутата оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в несанкционированном митинге — а именно в Первомае 2019 года, который запомнился жесткими задержаниями.

«Суд не предоставил мне никаких документов, а также реквизитов для перечисления штрафа. Судебный исполнитель Урусова Ксения Сергеевна не предприняла никаких действий, чтобы связаться со мной, и предложить уплатить штраф в добровольном порядке», — написал Сафонов.

Вместо этого 23 октября с одного из его счетов списали сумму штрафа, однако предписания были выданы также на списание аналогичных сумм и с четырех других счетов Сафонова. Пока с него списали чуть более 40 тысяч рублей.

«Дозвониться судебному приставу-исполнителю невозможно. Один раз удалось, но легче не стало. Мне было сказано, что оформлены возвраты средств (на какую конкретно сумму и на какие именно счета, я не уточнил, а зря), но по факту ни денег, ни писем в банках не обнаружено», — прокомментировал депутат ситуацию в Facebook.

В открытом письме на имя руководителя главного управления ФССП Анны Лашковой народный избранник заподозрил в происходящем прямое политическое давление и попытку запугать. Он потребовал отменить все «лишние» предписания, вернуть избыточно списанные средства и привлечь к ответственности пристава.

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Комментарии (4)

PupkinVasya
Проблема системная, никак не связана с политикой.
Приставы общаются с банками в рамках "электронного взаимодействия". Пристав отправляет в банк запрос на блокировку необходимой суммы на каждый счёт, или даже каждую карточку. Таким образом сумма списывается с каждого счёта, или даже с каждой карточки, если на ней есть деньги, многократно.
Банк на любой запрос отвечает, что это не их дело и отправляет к приставам, а приставы отвечают, что это не они многократно списали, а банк некорректно отработал запрос.
При этом банк, списывая деньги многократно по одному и тому же основанию с разных счетов, не имеет в руках никакого бумажного судебного решения, чтобы свериться с общей суммой взыскания, и апеллирует к какому-то абстрактному "электронному документу" от приставов. В общем, бардак.
SanNik
Странный человек.
Уж писал бы заявление в прокуратуру на хищение денег должностным лицом с использованием должности - уголовное дело.
пусть бы потом ФСППшник объяснял - откуда взялось 40 тысяч штрафа вместо 20, почему он не дал реквизитов, а тупо снял деньги.
Это хищение денег - украли 20 тысяч рублей, а не ошибка.
Людей за бутылку водки сажают, так и чиновников надо также - украл - в тюрьму.
А он пишет ворам, которые крали у него деньги - верните.
Фарс.
НЕ может пристав по своему усмотрениию списывать любые средства когда захочется - он должен делать все в соответствии с регламентом. Нарушил регламент и это доказано - это преступление, а не ошибка.
И об этом написано в трудовом договоре.
пусть доказывает, что злого умысла в действиях не было.
hedgehog_
а всё почему? патамушта не как все живет - свои счета имеет. этож надож додуматься было. а жена зачем и прочия родственники?
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