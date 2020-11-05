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05.11.2020 20:48
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Движение ограничат на Большом Сампсониевском, Российском, Фонтанке

Новые ограничения дорожного движения вводятся в Санкт-Петербурге 6 и 7 ноября.

Как сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции, с 22:00 6 ноября до 6:00 9 ноября из-за прокладки ООО «Нордлайн» водопровода ограничивается движение по Большому Сампсониевскому проспекту от улицы Александра Матросова до Кантемировской улицы.

С 6 ноября 2020 года по 23 января 2021 года ограничивается движение по Российскому проспекту от улицы Коллонтай до Товарищеского проспекта, а также закрывается движение транспорта по безымянному проезду от улицы Коллонтай до Российского проспекта. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» будет там реконструировать сети.

С 7 ноября до 6:00 10 ноября ограничивается движение по набережной Фонтанки от Введенского канала до Московского проспекта. Причина — прокладка водопровода ФКП «Управление заказчика КС Минобороны России».

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