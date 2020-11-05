Авария на Мурманском шоссе в «аномальной зоне» в нескольких километрах от Петербурга оказалась смертельной. Два человека в больнице.

К утру 5 ноября на 17–18-м километрах трассы «Кола» едущие мимо водители наблюдали последствия двух ДТП по обе стороны проезжей части. Смертельное случилось ещё вечером. Как сообщает 47news, по предварительным данным, накануне около 21 часа на 18-м километре «Колы», в районе Разметелево, 62-летний водитель Jaguar S-Type, двигаясь в сторону Петербурга, не справился с управлением и въехал в грузовик Hino Ranger под управлением 20-летнего мужчины.