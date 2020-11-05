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05.11.2020 14:29
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Женщина из «Ягуара» скончалась после тарана грузовика на «Коле»

Авария на Мурманском шоссе в «аномальной зоне» в нескольких километрах от Петербурга оказалась смертельной. Два человека в больнице.

К утру 5 ноября на 17–18-м километрах трассы «Кола» едущие мимо водители наблюдали последствия двух ДТП по обе стороны проезжей части. Смертельное случилось ещё вечером. Как сообщает 47news, по предварительным данным, накануне около 21 часа на 18-м километре «Колы», в районе Разметелево, 62-летний водитель Jaguar S-Type, двигаясь в сторону Петербурга, не справился с управлением и въехал в грузовик Hino Ranger под управлением 20-летнего мужчины.

Погибла 59-летняя пассажирка «Ягуара». Его водитель и ещё одна пассажирка 36 лет были госпитализированы с травмами средней тяжести. Пострадавшая, по предварительной информации, работает помощником судьи. ГИБДД проводит проверку по факту ДТП.

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Комментарии (2)

Maik5
Неплохо живут путенские судьи, что даже помощники на ягуарах рассекают.
Коррупция? Не не слышали.
260683881
И для чего это упоминание,что пострадавшая работает помощником судьи?Это какая то значимая должность для кого то?
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