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05.11.2020 13:29
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Цена на нефть Brent превысила $41 за бочку

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $41 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

К 13:00 мск стоимость январских фьючерсов на Brent составила $41,12 за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI повысилась до $38,99 за баррель.

Напомним, российский рубль 5 ноября значительно укрепляется к доллару и евро.

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Комментарии (1)

iphonedimona
Простите, сегодня в заголовке курс 80/93. Это называется "резко укрепился"? А вот топливо будет дорожать независимо от цены бочки.
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