В отношении администраторов NEXTA Минск возбудил уголовные дела. Путило и Протасевич в розыске

Как сообщается 5 ноября на сайте СК , Путило и Протасевич обвиняются в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, — по статьям 293 и 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Отдельно отмечается возбуждение уголовного дела по части 3 статьи 130 местного УК. Формулировка следующая: «В связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности, касающейся двух профессионально-социумных групп в Республике Беларусь — представителей власти и правоохранителей, с августа по сентябрь текущего года посредством созданных и управляемых ими телеграм-каналов».

Управление Следственного комитета по Минску возбудило уголовные дела в отношении Степана Путило и Романа Протасевича — администраторов Telegram-каналов, в которых следователи нашли призывы к несанкционированным мероприятиям.

Следователи изучили телеграм-каналы и зафиксировали (а затем и приобщили к материалам уголовного дела) «неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения». Также к делу приобщены результаты психолингвистической экспертизы, которые «подтверждают выводы следствия».

Путило и Протасевич объявлены в межгосударственный розыск. Минское УСК устанавливает «иных лиц, причастных к организации массовых беспорядков на территории столицы». Также ведётся «работа по ограничению доступа к интернет-ресурсам, содержащим экстремистские материалы».

Минчане Роман Протасевич и Степан Путило в 2015 году создали в YouTube канал NEXTA, в 2017 году перешли в Telegram. После президентских выборов 9 августа Telegram-канал NEXTA стал одной из основных площадок для коммуникации противников Александра Лукашенко. В конце октября Верховный суд республики признал канал NEXTA и его логотип экстремистскими материалами. После этого канал сменил логотип.