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05.11.2020 11:19
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Губернатор Пензенской области Белозерцев заболел COVID-19

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что заболел коронавирусом, из-за чего уходит на самоизоляцию.

«Уважаемые земляки! Сегодня мне стало известно, что я заболел коронавирусом. В этой связи ухожу на самоизоляцию», — сказал Белозерцев на видео в своем Instagram.

Он добавил, что продолжит работать дистанционно.

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Комментарии (2)

DEMOMON
И что? Нам теперь рыдать или радоваться?
263877541
Фуагру немыл
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