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05.11.2020 10:48
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Движение поездов по синей ветке петербургского метро восстановлено

Пассажиры петербургского метрополитена больше не рискуют опоздать по своим делам утром 5 ноября. Технологическое нарушение, которое ранее возникло на синей ветке, устранено.

«Движение поездов по Московско-Петроградской линии осуществляется в штатном режиме», — добавили в справочной службе городской подземки.

О задержках в движении поездов минувшим утром сообщили пассажиры метрополитена. По их словам, один из составов простоял на станции «Сенная площадь» порядка десяти минут. Причиной стало технологическое нарушение, объяснили в справочной службе.

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