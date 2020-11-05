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05.11.2020 08:39
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Пассажиры петербургского метро рискуют опоздать на работу. На синей ветке возникла проблема

Пассажиры городской подземки пожаловались на задержки на синей ветке. Движение по Московско-Петроградской линии метрополитена Петербурга замедлило технологическое нарушение.

«На Сенной площади стоит поезд уже минут 10. Интервал увеличен», — написали пассажиры в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» утром 5 ноября.

Как рассказали «Фонтанке» в справочной службе метро, задержка в движении связана с технологическим нарушением. Над его устранением работают специалисты.

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Комментарии (31)

261217951
Вчера вечером уже были проблемы там.
Александр Родионов
да, попал в этот инцидент на ст. метро Невский проспект в районе 8:20- интервал был порядка 6 минут в сторону сенной, но было всё спокойно и не влезший народ стоял на платформе спокойно, ожидая следующего поезда... на Сенной было народа больше, но тоже всё было спокойно...
262224921
Какие технологические нарушения ? При такой стоимости проезда - вагоны метро должны быть золочёные , а при входе в вестибюль швейцары должны предлагать свежемолотый кофа.
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