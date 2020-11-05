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05.11.2020 10:37
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Рубль укрепился к доллару и евро

Курс доллара на открытии Мосбиржи снизился на 1,25 руб. по отношению к показателю закрытия торговой сессии и составил 78,09 руб., свидетельствуют биржевые данные.

Курс евро на открытии торгов снизился на 94 коп., — до 91,95 руб.

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Комментарии (3)

Mazzzz
Это укрепление рубля , войдёт в учебники по экономике , автор Наибулина .
BrotherRabbit
теперь 91,95 руб. за евро называется "рубль укрепился"
NikIvanov
Укрепление это что бы рублей тридцать за бакс стоил, как когда то, совсем недавно...)
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