Рубль укрепился к доллару и евро

Курс доллара на открытии Мосбиржи снизился на 1,25 руб. по отношению к показателю закрытия торговой сессии и составил 78,09 руб., свидетельствуют биржевые данные.
Курс евро на открытии торгов снизился на 94 коп., — до 91,95 руб.
Курс доллара на открытии Мосбиржи снизился на 1,25 руб. по отношению к показателю закрытия торговой сессии и составил 78,09 руб., свидетельствуют биржевые данные.
Курс евро на открытии торгов снизился на 94 коп., — до 91,95 руб.
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