«Я не говорю, что я победил». Байден надеется, что ему удалось в четвертый раз в истории США обойти на выборах действующего президента

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден заявил, что после окончания подсчета голосов станет ясно, что он обошел основного соперника — республиканца Дональда Трампа. Об этом политик рассказал 5 ноября на выступлении в ходе подведения итогов выборов.



«Миллионы людей отдали свои голоса, и это невероятно. Если и были какие-то сомнения, сейчас они развеяны... В этой стране власть у народа, нельзя забрать эту власть. Всю ночь продолжался подсчет голосов, и сейчас определенно мы побеждаем уже в достаточном числе штатов, чтобы получить необходимые голоса выборщиков — 270. Я не говорю, что я победил. Но я хотел бы сказать, что когда подсчет голосов закончится, станет ясно, что мы победили», - заявил Байден.

