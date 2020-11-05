«Я не говорю, что я победил». Байден надеется, что ему удалось в четвертый раз в истории США обойти на выборах действующего президента
Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден заявил, что после окончания подсчета голосов станет ясно, что он обошел основного соперника — республиканца Дональда Трампа. Об этом политик рассказал 5 ноября на выступлении в ходе подведения итогов выборов.
«Миллионы людей отдали свои голоса, и это невероятно. Если и были какие-то сомнения, сейчас они развеяны... В этой стране власть у народа, нельзя забрать эту власть. Всю ночь продолжался подсчет голосов, и сейчас определенно мы побеждаем уже в достаточном числе штатов, чтобы получить необходимые голоса выборщиков — 270. Я не говорю, что я победил. Но я хотел бы сказать, что когда подсчет голосов закончится, станет ясно, что мы победили», - заявил Байден.
Кандидат отметил, что его отрыв от Трампа постепенно увеличивается.
«[Я получил] более 70 млн голосов, я очень горжусь своей президентской кампанией. Когда она завершится, надеюсь, это будет успешная четвертая кампания», - сказал политик. Отметим, ранее только трижды в истории действующий президент не выигрывал выборы.
Байден добавил, что является демократом, но руководить страной будет как президент США. Он призвал перестать относиться к оппонентам как к врагам, чтобы добиться прогресса.
По последним данным, Байден получил голоса 248 выборщиков, Трамп — 214. Для победы кандидат должен набрать 270. Не закончен подсчет в Неваде (6 выборщиков), Мичигане (16 выборщиков, там лидирует Байден), а также на Аляске (3 выборщика), в Джорджии (16 выборщиков), Северной Каролине (15 выборщиков) и Пенсильвании (20 выборщиков), где лидирует Трамп. Республиканец ранее заявил о готовности обратиться в Верховный суд для определения итогов выборов. Уже поданы иски о пересчете голосов в Висконсине и Пенсильвании.