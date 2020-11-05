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05.11.2020 00:52
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«Игровой миллиардер» Гейб Ньюэлл запустит в космос гнома из Half-Life в благодарность Новой Зеландии «за убежище в пандемию»

Миллиардер, глава компании Valve (производство и продажа компьютерных игр, новые технологии) Гейб Ньюэлл заявил, что собирается запустить в космос фигурку садового гнома — копии Гнома Хомпски из игры Half-Life 2.

Как пишет Business Insider, полетит гном в середине ноября на космическом аппарате компании Rocket Lab со стартовой площадки на полуострове Махия в Новой Зеландии. Ньюэлл решил таким образом сказать «спасибо» стране, в которой он провел большую часть пандемии. Запуск ракеты будут транслировать в прямом эфире, за каждого зрителя стрима Ньюэлл обещает пожертвовать доллар новозеландской детской больнице.

Кроме того, этим запуском миллиардер хочет проверить одну из своих новых разработок — он напечатан в 3D c помощью технологии, которую собираются использовать при строительстве космических кораблей.

Отметим, во время пандемии многие богатые люди, особенно из IT-сектора, перебрались в Новую Зеландию, которая показывает одни из лучших результатов борьбы с COVID-19 в мире. Для этого применяются довольно жесткие меры — например, полная изоляция на 2 недели всех прибывающих в страну. Как писала «Фонтанка», схожая ситуация складывается и в Австралии.

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