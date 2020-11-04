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04.11.2020 21:47
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«Зенит» обыгрывает «Лацио» после первого тайма

В пользу футбольного клуба «Зенит» завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио», который проходит 4 ноября в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые ведут в счете 1:0.

автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»

Единственный пока гол на 32-й минуте забил Александр Ерохин с передачи Артема Дзюбы.

После двух туров в Лиге чемпионов на счету «Зенита» два поражения. Матч с «Лацио» станет решающим для петербуржцев с точки зрения продолжения борьбы за выход в плей-офф.

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