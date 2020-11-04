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04.11.2020 19:24
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ТАСС: Лукашенко попадёт в санкционный список ЕС

Постоянные представители стран — членов Евросоюза поддержали расширение санкций в отношении Белоруссии, в «черный список» войдет и Александр Лукашенко. Об этом 4 ноября со ссылкой на собственный источник в делегации одной из стран пишет ТАСС.

Расширение санкций одобрили 27 представителей стран — членов Евросоюза. Совет ЕС должен утвердить это решение в ближайшее время. Оно вступит в силу после опубликования в официальном журнале союза.

Напомним, 2 ноября глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что ЕС согласовал санкции против Белоруссии, однако на тот момент Лукашенко в списке пока не было, так как в ЕС надеялись вовлечь его в переговорный процесс.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявили, что не признают Лукашенко президентом Белоруссии по итогам выборов в августе 2020 года.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Лукашенко набрал в них 80,08% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. Последняя заявила, что результаты выборов были сфальсифицированы, а само голосование прошло с многочисленными нарушениями. Тогда в Белоруссии начались протесты, которые продолжаются до сих пор.

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Комментарии (2)

kоt-obormot
Нынеча я смотрю все силы брошены на 2ЬрампНаш". Лукашеску отошел на второй план. Ни одного комментария от местной поцтреотни с проклятиями в адрес Тихановской.
kiros
Интересно, а когда там будет наш сказочный?
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