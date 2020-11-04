ТАСС: Лукашенко попадёт в санкционный список ЕС

Постоянные представители стран — членов Евросоюза поддержали расширение санкций в отношении Белоруссии, в «черный список» войдет и Александр Лукашенко. Об этом 4 ноября со ссылкой на собственный источник в делегации одной из стран пишет ТАСС.



Расширение санкций одобрили 27 представителей стран — членов Евросоюза. Совет ЕС должен утвердить это решение в ближайшее время. Оно вступит в силу после опубликования в официальном журнале союза.

Напомним, 2 ноября глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что ЕС согласовал санкции против Белоруссии, однако на тот момент Лукашенко в списке пока не было, так как в ЕС надеялись вовлечь его в переговорный процесс.