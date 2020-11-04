Суд в Италии оправдал украинца, обвиняемого в убийстве репортера на Донбассе. Его уже ждут на родине
Апелляционный суд Милана оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива, обвиненного в убийстве итальянского репортера Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году. Об этом 3 ноября сообщает ANSA.
Суд постановил освободить его на основании того, что он не совершал преступления, пишет агентство.
По словам уполномоченного по правам человека Верховной рады Людмилы Денисовой, он возвращается на родину.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал освобождение Маркива «победой справедливости», следует из его сообщения в Twitter.
I welcome the decision of the Italian court to acquit Ukrainian National Guard Vitaliy Markiv. His release is a victory of justice! #FreeMarkiv hashtag can be left for history. Grateful to the whole team that worked for this victory! @GiuseppeConteIT @MatarellaSergio— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 3, 2020
Итальянский репортер Андреа Роккелли и его переводчик из России Андрей Миронов погибли в результате минометного обстрела под Славянском в конце мая 2014 года. Как следовало из материалов дела, боец украинского добровольческого батальона Виталий Маркив, передал артиллеристам информацию о пребывании Роккелли и Миронова. Итальянский суд приговорил его 24 годам тюрьмы. Украинский президент назвал это решение «неоправданно жестоким».