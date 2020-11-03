Лампы, градусники, батарейки. Петербуржцы сдали на утилизацию больше 70 тонн опасных отходов
Петербуржцы избавились от 73 тонн опасных отходов с начала 2020 года. Более 70% пришлось на батарейки, сообщает пресс-служба петербургского комитета по благоустройству 3 ноября.
По данным ведомства, за октябрь жители города сдали в экобоксы и экомобили около 7,7 тонны отходов повышенных классов — отработанных ламп, батареек и почти 86 кг медицинских термометров. Как напоминает комблаг, подобные приборы нельзя утилизировать с обычным бытовым мусором. Их нужно сдавать либо в стационарные экоконтейнеры — они размещены по 431 адресу во всех районах Петербурга, либо в специальные экомобили — их курирует подведомственное Смольному ООО «Экосервис — Санкт-Петербург».
В октябре прошлого года Минприроды РФ предложило запретить смешивать с бытовым мусором отслужившие свое батарейки. В ведомстве полагали, что нарушать нововведение россиянам не позволит «экологическая сознательность». Согласно задумке властей, использованные батарейки необходимо выбрасывать в спецконтейнеры, сдавать в торгующие ими магазины или передавать операторам на переработку. Отвечать за нее должны компании с лицензией на обращение с отходами I–IV класса опасности.
Ранее «Фонтанка» писала, что комблаг попросил добавить в бюджет 2021 года 4,6 млрд рублей — чтобы хватило на парки и коронавирус.