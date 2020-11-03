Лампы, градусники, батарейки. Петербуржцы сдали на утилизацию больше 70 тонн опасных отходов

Петербуржцы избавились от 73 тонн опасных отходов с начала 2020 года. Более 70% пришлось на батарейки, сообщает пресс-служба петербургского комитета по благоустройству 3 ноября.

По данным ведомства, за октябрь жители города сдали в экобоксы и экомобили около 7,7 тонны отходов повышенных классов — отработанных ламп, батареек и почти 86 кг медицинских термометров. Как напоминает комблаг, подобные приборы нельзя утилизировать с обычным бытовым мусором. Их нужно сдавать либо в стационарные экоконтейнеры — они размещены по 431 адресу во всех районах Петербурга, либо в специальные экомобили — их курирует подведомственное Смольному ООО «Экосервис — Санкт-Петербург».