Комитет по благоустройству просит добавить в бюджет 2021 года 4,6 млрд рублей. В противном случае не хватит на парки и коронавирус

Дополнительную бюджетную потребность комитета обсуждали утром 7 сентября в ходе очередного раунда так называемых нулевых чтений в Законодательном собрании. Как заявил и.о. председателя комблага Сергей Малинин, из базовых объемов 62% приходятся на содержание дорог, 11% — на ремонт объектов и территорий зеленых насаждений и компенсационное озеленение (прироста по сравнению с 2020-м нет). Кроме того, сокращены расходы на приобретение малых архитектурных форм. В идеале дополнительная потребность составляет 9 млрд, однако при «приоритезации» остановились на сумме 4,6 млрд рублей.

Базовый объем расходов, который комитет финансов Петербурга отвёл комблагу при разработке бюджета на 2021 год, составляет 17,7 млрд рублей. Ведомство просит еще 4,6 млрд.

В частности, как заявил Малинин, в нынешнем виде содержание и ремонт зеленых насаждений обеспечены лишь на 53%; требуется еще 1,8 млрд. Среди прочего, комитет запрашивает порядка 100 млн — на создание объектов зеленых насаждений, в частности экопарка в Приморском районе; 35 млн — на переустройство и восстановление Полежаевского парка. Еще полтора миллиарда комблаг просит на реализацию проекта «Комфортная городская среда».

567 млн необходимо на водоотведение поверхностных вод с городских дорог, 290 млн — с территорий зеленых насаждений. 81 млн — на прием и утилизацию снега.

Кроме того, комблаг просит открыть новые целевые статьи расходов: на 85 млн субсидировать затраты 2020 года по дезинфекции автомобильных дорог; 8,5 млн направить на корректировку региональной программы в области обращения с отходами.

На приобретение новой уборочной техники нужно 3,5 млрд рублей, отметил Малинин, но, с учетом дефицита бюджетных средств, комблаг просит 541 млн на приобретение 51 единицы.

40 млн рублей потребуется на строительство зданий для садово-парковых хозяйств «Южное» и «Красносельское». Напомним, дорожная карта предполагает, что они сольются под знаменем «Южного», а затем будут переведены в форму акционерного общества.