Эксперт РАНХиГС: Петербургской туристической отрасли понадобится не менее двух лет для возвращения к докризисному уровню

«Что касается восстановления индустрии, то дают совершенно разные оценки не только по Санкт-Петербургу, но и по миру. UNWTO (Всемирная туристская организация. — Прим. ред.) предполагает, что понадобится от четырех до семи лет. Но есть и промежуточные оценки, согласно которым понадобится не менее двух лет, для того чтобы дойти до цифры докризисного для туризма 2019 года», — цитирует Морозову пресс-служба университета.

Туристической отрасли Петербурга потребуется не менее двух лет, чтобы вернуться к финансовым показателям докризисного уровня. Такое мнение 3 ноября высказала профессор кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС Марина Морозова.

По словам эксперта, на внутренний и внешний турпоток в первую очередь влияют ограничения, связанные с пандемией коронавируса, и падение платежеспособного спроса вслед за ухудшением санэпидобстановки. При этом некоторый всплеск путешествий в Петербурге ожидается во время школьных каникул и новогодних праздников за счет туристов из российских регионов, сообщила Морозова.

В вузе отмечают, что с начала 2020 года петербургский туризм потерял 70% оборота. В прошлом году эта сфера принесла городу 6% ВРП, Петербург посетили 10,4 млн человек, включая 4,9 млн иностранцев.

Чтобы поддержать туристическую отрасль, особо пострадавшую от коронавируса, правительство запустило программу возврата части средств за туры по России. На нее было выделено 15 млрд рублей. Первый этап акции проходил с 21 по 28 августа. Тогда россияне купили путевок всего на 1,4 млрд рублей. Второй этап программы сделали более долгим — он действует с 15 октября 2020 года до 10 января 2021 года. Где туроператоры предлагают россиянам провести новогодние праздники с кешбэком, читайте в материале «Фонтанки».