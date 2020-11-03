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03.11.2020 17:20
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Новость украинских СМИ о смерти мэра Харькова Кернеса оказалась фейком

Информация в СМИ о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса оказалась недостоверной. Её опровергла пресс-секретарь градоначальника Инна Москвина, пишет 3 ноября vesti.ua.

Опровержение Москвиной о смерти Кернеса подтвердил телеведущий Максим Назаров.

«Невестка Геннадия Кернеса не подтвердила вброс о смерти. Ближайшее окружение тоже сообщает, что это вброс», — написал он в своем Telegram.

14 сентября мэр Харькова Геннадий Кернес был госпитализирован в 17-ю городскую больницу с двусторонним воспалением лёгких. У него был обнаружен коронавирус. Через три дня его доставили на лечение в немецкую клинику «Шарите». Мэр находился в сознании, несмотря на тяжёлое состояние.

Геннадий Кернес прославился в Интернете еще во времена Януковича, когда отвечал за избирательную кампанию Михаила Добкина в Харьковской области. Вместе их называли «Гепа» и «Допа», а видео, где «Гепа» учит «Допу», как читать предвыборный ролик, стало вирусным. Опубликовать мы его не можем по причине большого количества нецензурной лексики.

Кернес выступал против Майдана и призывал начать переговоры с Россией .

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