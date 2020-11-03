Новость украинских СМИ о смерти мэра Харькова Кернеса оказалась фейком

Информация в СМИ о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса оказалась недостоверной. Её опровергла пресс-секретарь градоначальника Инна Москвина, пишет 3 ноября vesti.ua.

Опровержение Москвиной о смерти Кернеса подтвердил телеведущий Максим Назаров.

«Невестка Геннадия Кернеса не подтвердила вброс о смерти. Ближайшее окружение тоже сообщает, что это вброс», — написал он в своем Telegram.

14 сентября мэр Харькова Геннадий Кернес был госпитализирован в 17-ю городскую больницу с двусторонним воспалением лёгких. У него был обнаружен коронавирус. Через три дня его доставили на лечение в немецкую клинику «Шарите». Мэр находился в сознании, несмотря на тяжёлое состояние.