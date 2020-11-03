Новость украинских СМИ о смерти мэра Харькова Кернеса оказалась фейком
Информация в СМИ о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса оказалась недостоверной. Её опровергла пресс-секретарь градоначальника Инна Москвина, пишет 3 ноября vesti.ua.
Опровержение Москвиной о смерти Кернеса подтвердил телеведущий Максим Назаров.
«Невестка Геннадия Кернеса не подтвердила вброс о смерти. Ближайшее окружение тоже сообщает, что это вброс», — написал он в своем Telegram.
14 сентября мэр Харькова Геннадий Кернес был госпитализирован в 17-ю городскую больницу с двусторонним воспалением лёгких. У него был обнаружен коронавирус. Через три дня его доставили на лечение в немецкую клинику «Шарите». Мэр находился в сознании, несмотря на тяжёлое состояние.
Геннадий Кернес прославился в Интернете еще во времена Януковича, когда отвечал за избирательную кампанию Михаила Добкина в Харьковской области. Вместе их называли «Гепа» и «Допа», а видео, где «Гепа» учит «Допу», как читать предвыборный ролик, стало вирусным. Опубликовать мы его не можем по причине большого количества нецензурной лексики.
Кернес выступал против Майдана и призывал начать переговоры с Россией .