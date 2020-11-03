FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +8
80.57р93.76р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
03.11.2020 16:14
5
Печать

Украинцам разрешили менять отчество

Верховная рада Украины приняла законопроект, согласно которому украинцы могут менять отчество, сообщается в Twitter-аккаунте украинского парламента.

«Народные депутаты приняли проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на изменение отчества"», — говорится в сообщении.

Документ поддержали 259 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Принятый закон дает право гражданам Украины менять отчество уже с 14-летнего возраста, но с согласия родителей. С 16 лет согласие родителей не требуется, это можно будет сделать самостоятельно.

Если один из родителей будет выступать против изменения отчества ребенка, вопрос может решать орган опеки и попечительства или суд. При этом принимаются во внимание выполнение родителями своих обязанностей по отношению к ребенку.

Ранее украинский гражданин мог изменить отчество только в случае, если его отец изменил свое имя или сведения об отце ребенка исключили из актовой записи о его рождении. Авторами законопроекта являются депутаты от президентской партии «Слуга народа».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

dedmoroz_5e4d8827384c2
аха-ха))) круто)), надо у нас в РФ нечто подобное в Думе принять, но только в ОБЕ стороны: чтобы отец мог ФИО поменять дочери/сыну и бывшей жене девичью фамилию обратно))))
Hameleon
У нас оказывается тоже можно менять отчество.
Но строго в привязке к имени отца или усыновителя.
sektor7
Там в последнем слове буква Е пропущена.
Поправьте и будет правильно по смыслу происходящего у них.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний