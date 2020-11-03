Украинцам разрешили менять отчество

Верховная рада Украины приняла законопроект, согласно которому украинцы могут менять отчество, сообщается в Twitter-аккаунте украинского парламента.
«Народные депутаты приняли проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на изменение отчества"», — говорится в сообщении.
Документ поддержали 259 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Принятый закон дает право гражданам Украины менять отчество уже с 14-летнего возраста, но с согласия родителей. С 16 лет согласие родителей не требуется, это можно будет сделать самостоятельно.
Если один из родителей будет выступать против изменения отчества ребенка, вопрос может решать орган опеки и попечительства или суд. При этом принимаются во внимание выполнение родителями своих обязанностей по отношению к ребенку.
Ранее украинский гражданин мог изменить отчество только в случае, если его отец изменил свое имя или сведения об отце ребенка исключили из актовой записи о его рождении. Авторами законопроекта являются депутаты от президентской партии «Слуга народа».