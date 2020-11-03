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03.11.2020 15:40
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Минздрав Новосибирской области разрешил больницам свернуть плановую медпомощь

Больницам в Новосибирской области разрешили не предоставлять плановую медицинскую помощь пациентам, сообщил 3 ноября министр здравоохранения региона Константин Хальзов, пишет «Интерфакс».

«В настоящее время моим приказом в случае, если медицинское учреждение, особенно первичное звено, не обладает возможностью оказывать медицинскую помощь в плановом порядке, она отменяется. Это значит, что в настоящий момент все силы брошены для организации помощи пациентам с COVID-19», — сказал Хельзов.

Он подчеркнул, что за все время пандемии в Новосибирской области заболели 1 545 медицинских сотрудников, из них 11 скончались.

К 3 ноября, по данным оперштаба, в регионе за время эпидемии выявлено 17 844 случая заражения COVID-19. 600 заразившихся умерли. 182 человека заболели за последние сутки. Новосибирская область занимает 21 место по количеству заболевших коронавирусом.

В Петербурге, где за сутки заболевает более 900 человек, губернатор Александр Беглов намерен по максимуму сохранить плановую медицинскую помощь.

До этого, 8 октября председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал, что в случае резкого подъема количества заразившихся COVID-19 в городе могут быть предприняты те же шаги, что и весной, например — ограничение плановой госпитализации.

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Комментарии (9)

Paul3390
А разве не родной президент несколько лет назад с пеной у рта вещал что типа Советская власть - слишком много коек и врачей оставила, надо с этим что-то срочно делать? Вот и сделал. Ответить за сделанное не хочет?
Алекс99
Комментаторы, это всё правильно, что плановую помощь надо оказывать, но вы, чем ругаться, предложите что-нибудь конструктивное: что делать, если число пациентов с КТ-3,4 и с сатурацией 92 и ниже превышает число больничных коек в эпидемиологических стационарах? Куда их везти-то — они ведь тоже при таких показателях умрут за считанные дни, а менее тяжелых уже нигде не госпитализируют?
Если это, как вы пишете, просто простуда, — ну, вы бы согласились отправить своего близкого человека на плановую операцию в стационар, где в соседней палате будут лежать люди с этой простудой? А если близкий человек заразится простудой — ему это поможет восстанавливаться после операции?
Речь ведь идет о ПЛАНОВЫХ операциях, а не об экстренных случаях типа инфаркта и аппендицита.
Вы предложите, как сейчас маршрутизацию-то спланировать, только что-то реально конструктивное, а не типа "вчера надо было строить больницы и не надо было оптимизировать здравоохранение".
USSR_forever
Гнать ссаными тряпками тех, кто не способен обеспечить граждан, платящих ежемесячно налоги, достойной медицинской помощью!
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