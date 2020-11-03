Минздрав Новосибирской области разрешил больницам свернуть плановую медпомощь
Больницам в Новосибирской области разрешили не предоставлять плановую медицинскую помощь пациентам, сообщил 3 ноября министр здравоохранения региона Константин Хальзов, пишет «Интерфакс».
«В настоящее время моим приказом в случае, если медицинское учреждение, особенно первичное звено, не обладает возможностью оказывать медицинскую помощь в плановом порядке, она отменяется. Это значит, что в настоящий момент все силы брошены для организации помощи пациентам с COVID-19», — сказал Хельзов.
Он подчеркнул, что за все время пандемии в Новосибирской области заболели 1 545 медицинских сотрудников, из них 11 скончались.
К 3 ноября, по данным оперштаба, в регионе за время эпидемии выявлено 17 844 случая заражения COVID-19. 600 заразившихся умерли. 182 человека заболели за последние сутки. Новосибирская область занимает 21 место по количеству заболевших коронавирусом.
В Петербурге, где за сутки заболевает более 900 человек, губернатор Александр Беглов намерен по максимуму сохранить плановую медицинскую помощь.
До этого, 8 октября председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал, что в случае резкого подъема количества заразившихся COVID-19 в городе могут быть предприняты те же шаги, что и весной, например — ограничение плановой госпитализации.