Минздрав Новосибирской области разрешил больницам свернуть плановую медпомощь

Больницам в Новосибирской области разрешили не предоставлять плановую медицинскую помощь пациентам, сообщил 3 ноября министр здравоохранения региона Константин Хальзов, пишет «Интерфакс».

«В настоящее время моим приказом в случае, если медицинское учреждение, особенно первичное звено, не обладает возможностью оказывать медицинскую помощь в плановом порядке, она отменяется. Это значит, что в настоящий момент все силы брошены для организации помощи пациентам с COVID-19», — сказал Хельзов.

Он подчеркнул, что за все время пандемии в Новосибирской области заболели 1 545 медицинских сотрудников, из них 11 скончались.