Повторение весны. Лисовец допустил ограничение плановой госпитализации в Петербурге

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал, что возможна ситуация, когда в Петербурге могут быть введены ограничения на оказание плановой помощи пациентам. Это может произойти на пике пандемии.



«Многое будет определяться числом заболевших — нагрузкой на стационарную сеть. Если, конечно, нагрузка будет приближаться к пиковой, вполне допускаю, что будут предприняты те же шаги, которые мы принимали весной, ограничивающие плановую госпитализацию. Но в любом случае, если придется предпринимать такие шаги, то многопрофильные больницы будут готовы оказывать и плановую медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную», — рассказал чиновник 8 октября в эфире канала «Санкт-Петербург».