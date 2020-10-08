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08.10.2020 19:33
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Повторение весны. Лисовец допустил ограничение плановой госпитализации в Петербурге

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал, что возможна ситуация, когда в Петербурге могут быть введены ограничения на оказание плановой помощи пациентам. Это может произойти на пике пандемии.

«Многое будет определяться числом заболевших — нагрузкой на стационарную сеть. Если, конечно, нагрузка будет приближаться к пиковой, вполне допускаю, что будут предприняты те же шаги, которые мы принимали весной, ограничивающие плановую госпитализацию. Но в любом случае, если придется предпринимать такие шаги, то многопрофильные больницы будут готовы оказывать и плановую медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную», — рассказал чиновник 8 октября в эфире канала «Санкт-Петербург».

Ранее в Смольном заявили, что в первую очередь в городе необходимо сохранить систему оказания плановой медицинской помощи.

Губернатор Александр Беглов 8 октября заявил о резком ухудшении эпидемиологической ситуации в Петербурге. В городе выявили за сутки еще 462 заболевших. Всего с начала пандемии заразились более 46 тысяч петербуржцев.

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Комментарии (3)

Antipode
Надо поблагодарить людей шастающих без масок и не соблюдающих социальную дистанцию. Эти люди угробят кучу народа, т.к не понимают и не хотят понимать последствий собственных действий. Спасибо и бесхребетной администрации, которая не способна принудить безбашенных и безответственных людей.
kuk-vasyusha
То есть этот Лисовец будь он не ладен, заранее приговорил онкобольных и остальных страдающих, это ли не преступление?
0day
И какое же решение примут под завершение пятницы?
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