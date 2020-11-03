Банк «Траст» прокомментировал ликвидацию завода «Севкабель»

«Процесс оздоровления, который намерен провести «Траст», предусматривает проведение процедуры банкротства юридических лиц, не означающей закрытие самого производства. В ходе процедуры будет выделен отдельный имущественный комплекс, который будет осуществлять операционную деятельность. Средства, полученные от реализации этого имущественного комплекса профильному инвестору, будут распределены между кредиторами согласно закону о банкротстве. Вся линейка производства и рабочие места ПК «Севкабель» будут сохранены. Предприятие, как и было запланировано ранее, переедет на новые площади», — сообщает 3 ноября пресс-служба.

После новости «Фонтанки» «Банк «Траст» протаранил завод «Севкабель» наше издание получило официальную позицию от пресс-службы банка непрофильных активов «Траст». Сообщение позитивное, но есть юридический нюанс.

Комментарий подтверждает информацию, опубликованную накануне «Фонтанкой»: «Банк непрофильных активов «Траст» является акционером холдинга АО «Росскат» и его дочерней компании — ООО «ПК «Севкабель». Проблемные активы поступили на баланс «Траста» в результате санации Автовазбанка. Банк намерен предотвратить угрозу остановки обоих предприятий из-за долгов «Росската» перед кредиторами, возникших в период управления бенефициара Николая Тарана. ПК «Севкабель» выступал поручителем по кредитам материнской компании».

Не надо быть юристом, чтобы понимать, что при конкурсном производстве, о котором сообщает «Траст», должны быть прекращены все работы, прекращены действия выданных ранее лицензий, а задачей конкурсного управляющего является скорейшая распродажа имущества.

Несомненно, план, о котором сообщает пресс-служба «Траста», теоретически может быть реализован, но если была бы введена процедура внешнего управления — произведены замещения активов, а весь имущественный комплекс завода «Севкабель» выделен в отдельное предприятие, акции которого реализованы с отдельных торгов. Но процедуры внешнего управления не случилось.