Кого заберет скорая в Петербурге? Названы симптомы и условия для госпитализации с коронавирусом

Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Лариса Соловьева раскрыла основные симптомы и условия госпитализации больных коронавирусом в Петербурге. В случае показаний скорая должна увезти таких людей в тот же день.



«Безусловно, это решает доктор. Самые простые симптомы: температура выше 38 градусов, которая какое-то время длится. Это возраст пациента, если это 65+ или ребенок до трех лет, однозначно принимается тактика в пользу госпитализации, — рассказала она в эфире канала «Санкт-Петербург» 2 ноября. — Отягощенный анамнез. Это наличие сахарного диабета, гипертонической болезни, каких-то еще хронических заболеваний. Измеряется сатурация кислорода. Общее тяжелое состояние».