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02.11.2020 19:44
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Кого заберет скорая в Петербурге? Названы симптомы и условия для госпитализации с коронавирусом

Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Лариса Соловьева раскрыла основные симптомы и условия госпитализации больных коронавирусом в Петербурге. В случае показаний скорая должна увезти таких людей в тот же день.

«Безусловно, это решает доктор. Самые простые симптомы: температура выше 38 градусов, которая какое-то время длится. Это возраст пациента, если это 65+ или ребенок до трех лет, однозначно принимается тактика в пользу госпитализации, — рассказала она в эфире канала «Санкт-Петербург» 2 ноября. — Отягощенный анамнез. Это наличие сахарного диабета, гипертонической болезни, каких-то еще хронических заболеваний. Измеряется сатурация кислорода. Общее тяжелое состояние».

По её словам, есть и другая группа госпитализируемых. В неё можно попасть, если человек находится в коммунальной квартире, общежитии и у него нет возможности изолироваться. Тогда по социальным показаниям тоже принимается решение о госпитализации.

«Фонтанка» ранее попросила петербуржцев показать и рассказать, в каких условиях они лечатся от COVID-19 во время «второй волны». Труднее всего оказалось попасть в больницу.

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Комментарии (7)

USSR_forever
Это не нормально, когда власть не строит новые больницы, но открывает новые школы. Что за деление людей началось на тех, кого заберут и тех, кто посидит дома? Если человек заболел - он должен быть под присмотром врачей, тем более речь о заболевании, которое заразно для окружающих. А у нас этих людей оставляют дома, потом те выходят в магазин или используют общественный транспорт, и получаем ужасающие данные по статистике. Если бы забирали бы всех, такой эпидемии бы не было. А так - надеются на авось и оставляют бесконтрольно больных без должного присмотра. Такого быть не должно!
Алекс99
Народ, берегите своих родителей и бабушек/дедушек.
У знакомой мама 60+ лет заболела повторно. До этого болела в июле, ПЦР-тест был положительный, КТ 15% — относительно легко отделалась, выписали с отрицательным тестом. Сопутствующих хронических заболеваний не было.
Сейчас — опять: ПЦР-тест положительный, КТ 50% — состояние гораздо тяжелее, чем в первый раз, госпитализировали.
Yksy
В тот же день... Не через 20 минут, а в тот же день.
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