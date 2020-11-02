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02.11.2020 19:59
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Петербургский рынок детского питания идет в руки Смольного. Городской комбинат выиграл еще один конкурс почти на 180 миллионов

Организацией питания в школах Василеостровского района Петербурга займется «Комбинат социального питания Красносельского района». По информации, опубликованной на сайте госзакупок 2 ноября, компания обеспечит завтраками и обедами учеников 19 учреждений за 179,3 млн рублей, что на 3% меньше начальной максимальной цены контракта (НМЦК).

Раньше в Василеостровском районе организацией питания занималось АО «Фирма Флоридан» — один из крупнейших игроков рынка. Однако в этот раз компанию обошли подведомственный Смольному комбинат и «Торговый дом "Ленинградский"» с предложением в 97 млн рублей — почти вдвое ниже НМЦК. Ни та, ни другая компания, судя по СПАРК, раньше на этой территории не работала.

Как ранее писала «Фонтанка», в этом году рынок детского питания емкостью не менее 21 млрд рублей в год подвергся реформированию. Инициаторы перестройки — Управление социального питания и Комитет по государственному заказу. Единственным, кто успел вовремя провести конкурсы и объявить его итоги еще до начала учебного года, оказался Пушкинский район — победителем конкурса на 180 млн рублей стало уже упомянутое выше АО «КСП Красносельского района». «Фонтанка» подробно писала о таинственном организаторе питания, который выиграл конкурс в Московской области на 100 млн рублей и начал постепенно занимать петербургский рынок.

В разгар проведения конкурсов компания активно подавала заявки на участие во всех «больших» тендерах, однако победу одержала лишь в двух — зато в сумме почти на 360 млн рублей. Как отмечают участники рынка, сейчас у городского комбината питания возможностей для реализации контракта нет. Оценить, что будет дальше, пока не может никто. Но опыт Пушкинского района подсказывает: проблемы, скорее всего, будут.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

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Пригожинская диарея ? Понимаю.
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