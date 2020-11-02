Петербургский рынок детского питания идет в руки Смольного. Городской комбинат выиграл еще один конкурс почти на 180 миллионов

Организацией питания в школах Василеостровского района Петербурга займется «Комбинат социального питания Красносельского района». По информации, опубликованной на сайте госзакупок 2 ноября, компания обеспечит завтраками и обедами учеников 19 учреждений за 179,3 млн рублей, что на 3% меньше начальной максимальной цены контракта (НМЦК).

Раньше в Василеостровском районе организацией питания занималось АО «Фирма Флоридан» — один из крупнейших игроков рынка. Однако в этот раз компанию обошли подведомственный Смольному комбинат и «Торговый дом "Ленинградский"» с предложением в 97 млн рублей — почти вдвое ниже НМЦК. Ни та, ни другая компания, судя по СПАРК, раньше на этой территории не работала.