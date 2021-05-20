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СМИ написали о нападении на главу управления соцпитания Петербурга — с избиением и угрозами убийством. «Фонтанка» публикует видеозапись

Новость о нападении на чиновника петербургские издания начали тиражировать с утра 20 мая.

Фото: скриншот видео / «Фонтанка.ру»
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Первой с публикацией вышла «Мойка78».

«Барабанщиков был избит неизвестными. По предварительной информации, чиновник получил несильные травмы, угрозы здоровью нет», — написало издание.

Через двадцать минут тему подхватили «Невские новости», добавив уникальных красок:

«По словам потерпевшего, нападавших было трое. Они угрожали чиновнику убийством. Преступники были в масках».

Входящее в медиагруппу «Патриот» Федеральное агентство новостей отметило, что избивших Барабанщикова неизвестных граждан уже разыскивает полиция.

Посвященный претерпевшему от рук злодеев чиновнику новостной сюжет вобрал десятки публикаций, очень похожих по содержанию и размещенных на малоизвестных ресурсах.

Градус драматизма поднял депутат Госдумы Михаил Романов. Он оперативно обратился к председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой «взять под личный контроль расследование избиения».

«Полагаю, что нападение на Алексея Барабанщикова может быть проявлением конфликта между комбинатами соцпитания Петербурга, которые пытаются поделить отраслевой рынок», — заявил Романов.

По данным «Фонтанки», Алексей Барабанщиков действительно попал в неприятную историю с участием граждан, лица которых скрывали маски. Утром 20 мая главу управления соцпита встретили у офиса на Пионерской улице, 22. Незнакомцы держали в руках плакаты: «Отравленных в школах детишек не жалко?», «Изгоним навальниста из Смольного», «Как совесть поживает?», «Алексей, как живется на Крестовском в элитной квартире?».

Стремительно идя к управлению, Барабанщиков не замечал плакаты. Его внимание участник костюмированной акции пытался привлечь фразой: «Собачку говорящую посмотреть пришел». Физического контакта с чиновником неизвестные не допускали, судя по оказавшейся в распоряжении «Фонтанки» видеозаписи.

«Фонтанка.ру»

Телесно пострадавшим Алексей Барабанщиков не выглядел. Он беспрепятственно прошел к управлению и скрылся за дверью. После этого на информресурсах стали появляться новости о нападении, избиении и угрозах убийством.

По данным «Фонтанки», полиция источником сведений не была. Барабанщиков не обращался с заявлением. Сотрудник одного из СМИ, в числе первых опубликовавших заметку, сообщил «Фонтанке», что новость набиралась шеф-редактором под диктовку главного редактора.

Алексей Барабанщиков и его советник Дарья Бочкарева на звонки и сообщения в течение дня не ответили.

Должность начальника управления соцпитания Петербурга выходец из Подмосковья Барабанщиков занял в феврале 2020 года. Он последовательно проводит политику укрупнения госконтрактов, благодаря чему преференции на рынке соцпита получают принадлежащие городу комбинаты, а небольшие частные компании отсекаются от конкурсных процедур. В апреле 2021 года «Фонтанка» описала дно школьной столовой — корреспондент два дня проработала на комбинате Василеостровского района. Мы также выяснили, в чьих интересах работают городские учреждения.

Фото: скриншот видео / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Бывший Патриот
Книги когда начнём жечь и на стёклах писать, сколько врагов во круг, как мы живём, ужас. Нужно срочно защитить достояние России Путина В.В и Пригожина Е. без них как без рук, а то враг очень завидует что у нас такой лидер, я рад что за меня всех покусают, буду спать спокойно
chip1
Не понятно в каком месте он навальнист, чебурашки видимо от барыг которые планировали рученки греть на поставках питания и обломились.
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