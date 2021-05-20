СМИ написали о нападении на главу управления соцпитания Петербурга — с избиением и угрозами убийством. «Фонтанка» публикует видеозапись

Входящее в медиагруппу «Патриот» Федеральное агентство новостей отметило , что избивших Барабанщикова неизвестных граждан уже разыскивает полиция.

«По словам потерпевшего, нападавших было трое. Они угрожали чиновнику убийством. Преступники были в масках».

Посвященный претерпевшему от рук злодеев чиновнику новостной сюжет вобрал десятки публикаций, очень похожих по содержанию и размещенных на малоизвестных ресурсах.

Градус драматизма поднял депутат Госдумы Михаил Романов. Он оперативно обратился к председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой «взять под личный контроль расследование избиения».

«Полагаю, что нападение на Алексея Барабанщикова может быть проявлением конфликта между комбинатами соцпитания Петербурга, которые пытаются поделить отраслевой рынок», — заявил Романов.

По данным «Фонтанки», Алексей Барабанщиков действительно попал в неприятную историю с участием граждан, лица которых скрывали маски. Утром 20 мая главу управления соцпита встретили у офиса на Пионерской улице, 22. Незнакомцы держали в руках плакаты: «Отравленных в школах детишек не жалко?», «Изгоним навальниста из Смольного», «Как совесть поживает?», «Алексей, как живется на Крестовском в элитной квартире?».

Стремительно идя к управлению, Барабанщиков не замечал плакаты. Его внимание участник костюмированной акции пытался привлечь фразой: «Собачку говорящую посмотреть пришел». Физического контакта с чиновником неизвестные не допускали, судя по оказавшейся в распоряжении «Фонтанки» видеозаписи.