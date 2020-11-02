ПК «Транспортные системы» поставит еще 13 трамваев для Петербурга. Привезет их «Тяжпромлизинг»
Подмосковная компания «Тяжпромлизинг» стала победителем аукциона на лизинговую поставку 13 трамваев для Петербурга. Стартовую цену она снизила на 62 млн.
Результаты определения поставщика опубликованы на сайте госзакупок. Согласно ему, при стартовой цене в 1,198 млрд рублей победитель предложил на 5,16% меньше — 1,136 млрд. Его ближайший конкурент «Сбербанк лизинг» снизился лишь до 1,142 млрд (4,66%).
Между тем уже известно, что речь идет об одиннадцати двухсекционных трамваях 71–923М «Богатырь М» и двух трехсекционных трамваях 71–931М «Витязь М» производства ПК «Транспортные системы». Обе модели производятся на Невском заводе электрического транспорта имени Ф. А. Пироцкого.
Трамвай 71–923М «Богатырь М» является модификацией модели 71–923 «Богатырь»; в сентябре 2020 года машина завершила первую тестовую эксплуатацию в городских условиях в Челябинске, сейчас проходит испытания в Череповце. Трамвай 71–931М «Витязь-М» — полностью низкопольный трехсекционный трамвай, более 400 единиц которого эксплуатируется в Санкт-Петербурге и Москве.
«Фонтанка» писала об аукционе на 13 трамваев, который ранее объявил «Горэлектротранс». Речь идет об 11 двухсекционных вагонах и 2 трехсекционных, все — со 100% низким полом. Каркас кузова должен быть цельнометаллический, а интерьер — выполнен из трудногорючих композитных материалов, алюминия или эквивалента. Передача вагонов в лизинг запланирована на март 2021 года.
Комтранс анонсировал эту закупку в тот же день, когда ПК «Транспортные системы» представила свою новинку — трамвай, сделанный целиком из алюминия. Ранее именно наличие этого металла в интерьере стало неотъемлемой частью закупок подвижного состава, из-за чего некоторые компании посчитали, что аукционы сформированы под конкретного поставщика. Именно ПК «ТС» получила крупнейший за последние годы контракт на поставку 21 трамвая — на 2 млрд рублей.
Производственная компания «Транспортные системы» была основана в 2013 году, производство перенесла из Твери в Петербург в 2018 году.
Среди моделей, которые собирает предприятие, — «Сити стар», «Варяг», «Богатырь», «Витязь», «Витязь-М», «Львенок» и «Лев». В Петербурге уже курсируют «Витязь», «Богатырь» и «Витязь-М». Компания — постоянный поставщик комитета по транспорту и «Горэлектротранса». В 2015 году она выигрывала конкурс комитета почти на миллиард рублей, по которому изготовила 10 трамвайных вагонов. В 2017 — 2018 годах получила еще несколько контрактов в Петербурге более чем на миллиард. На 60% ПК ТС принадлежит ООО «Холдинг Транскомпонент», а через него — кипрской компании «Тадорикс Консалтанс Лимитед». Остальные 40% — у Феликса Винокура, совладельца златоустовской компании «Канопус» и бывшего гендиректора ООО «Торговый дом «Усть-Катавский вагоностроительный завод».
«Тяжпромлизинг» расположен в Подмосковье, уставный капитал принадлежит Евгению Коротаеву. Выручка за 2019 год составила 3,8 млрд рублей; судя по данным СПАРК, с петербургскими заказчиками компания пока напрямую не работала.