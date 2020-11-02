ПК «Транспортные системы» поставит еще 13 трамваев для Петербурга. Привезет их «Тяжпромлизинг»

Между тем уже известно, что речь идет об одиннадцати двухсекционных трамваях 71–923М «Богатырь М» и двух трехсекционных трамваях 71–931М «Витязь М» производства ПК «Транспортные системы». Обе модели производятся на Невском заводе электрического транспорта имени Ф. А. Пироцкого.

Результаты определения поставщика опубликованы на сайте госзакупок. Согласно ему, при стартовой цене в 1,198 млрд рублей победитель предложил на 5,16% меньше — 1,136 млрд. Его ближайший конкурент «Сбербанк лизинг» снизился лишь до 1,142 млрд (4,66%).

Трамвай 71–923М «Богатырь М» является модификацией модели 71–923 «Богатырь»; в сентябре 2020 года машина завершила первую тестовую эксплуатацию в городских условиях в Челябинске, сейчас проходит испытания в Череповце. Трамвай 71–931М «Витязь-М» — полностью низкопольный трехсекционный трамвай, более 400 единиц которого эксплуатируется в Санкт-Петербурге и Москве.

«Фонтанка» писала об аукционе на 13 трамваев, который ранее объявил «Горэлектротранс». Речь идет об 11 двухсекционных вагонах и 2 трехсекционных, все — со 100% низким полом. Каркас кузова должен быть цельнометаллический, а интерьер — выполнен из трудногорючих композитных материалов, алюминия или эквивалента. Передача вагонов в лизинг запланирована на март 2021 года.

Комтранс анонсировал эту закупку в тот же день, когда ПК «Транспортные системы» представила свою новинку — трамвай, сделанный целиком из алюминия. Ранее именно наличие этого металла в интерьере стало неотъемлемой частью закупок подвижного состава, из-за чего некоторые компании посчитали, что аукционы сформированы под конкретного поставщика. Именно ПК «ТС» получила крупнейший за последние годы контракт на поставку 21 трамвая — на 2 млрд рублей.