«Горэлектротранс» покупает 13 трамваев в лизинг. Готов заплатить почти по 100 млн за штуку
«Горэлектротранс» объявил аукцион на поставку в лизинг 13 трамваев. Интерьер должен быть выполнен из алюминия — или эквивалента.
Информация об аукционе опубликована 28 сентября, заявки принимаются до 13 октября. Стартовая стоимость — 1,2 млрд рублей. Согласно техзаданию, речь идет об 11 двухсекционных вагонах и 2 трехсекционных, все — со 100% низким полом. Каркас кузова должен быть цельнометаллический, а интерьер — выполнен из трудногорючих композитных материалов, алюминия или эквивалента. Среди требований есть система подсчёта пассажиропотока — по одному датчику на каждую дверь с применением технологии обработки трехмерных данных инфракрасных излучателей, отраженных от объектов в дверном проеме. Статистическая точность — не менее 98%. Передача вагонов в лизинг запланирована на март 2021 года.
Напомним, ранее комтранс анонсировал эту закупку. Это произошло в тот же день, когда ПК «Транспортные системы» представила свою новинку — трамвай, сделанный целиком из алюминия. Ранее именно наличие этого металла в интерьере стало неотъемлемой частью закупок подвижного состава, из-за чего некоторые компании посчитали, что аукционы сформированы под конкретного поставщика. Именно ПК ТС получила крупнейший за последние годы контракт на поставку 21 трамвая — на 2 млрд рублей.