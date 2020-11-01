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01.11.2020 19:12
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Правящая партия лидирует на выборах в Грузии после обработки 99,77% бюллетеней. В центре Тбилиси протестуют несогласные

После обработки 99,77% бюллетеней на парламентских выборах в Грузии лидирует правящая партия «Грузинская мечта». Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома.

К 19:00 по московскому времени 1 ноября ЦИК обработал почти все голоса. «Грузинская мечта» лидирует с 48,16% голосов. У оппозиционного блока «Сила в единстве» 27,12% — в него входит партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

Остальные партии — «Европейская Грузия», «Альянс патриотов», «Лело», «Гирчи», «Стратегия Агмашенебели», «Гражданин» — набирают менее 4%.

Накануне в Грузии состоялись парламентские выборы. Депутаты избираются на срок в 4 года. Всего в парламенте 150 мест, самостоятельно сформировать правительство сможет партия, которая получит более 40% голосов.

Не дожидаясь окончания подсчета голосов, в правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что уже получили парламентское большинство. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, возглавляющий партию «Единое национальное движение», которая составляет основной костяк оппозиционного блока «Сила в единстве», поздравил с победой своих сторонников.

Во второй половине дня сторонники оппозиции собрались на митинг в центре Тбилиси. Лидеры партий обещают собираться каждый день, пока не добьются новых выборов.

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