Правящая партия лидирует на выборах в Грузии после обработки 99,77% бюллетеней. В центре Тбилиси протестуют несогласные

К 19:00 по московскому времени 1 ноября ЦИК обработал почти все голоса. «Грузинская мечта» лидирует с 48,16% голосов. У оппозиционного блока «Сила в единстве» 27,12% — в него входит партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

После обработки 99,77% бюллетеней на парламентских выборах в Грузии лидирует правящая партия «Грузинская мечта». Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома .

Накануне в Грузии состоялись парламентские выборы. Депутаты избираются на срок в 4 года. Всего в парламенте 150 мест, самостоятельно сформировать правительство сможет партия, которая получит более 40% голосов.



Не дожидаясь окончания подсчета голосов, в правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что уже получили парламентское большинство. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, возглавляющий партию «Единое национальное движение», которая составляет основной костяк оппозиционного блока «Сила в единстве», поздравил с победой своих сторонников.



Во второй половине дня сторонники оппозиции собрались на митинг в центре Тбилиси. Лидеры партий обещают собираться каждый день, пока не добьются новых выборов.

