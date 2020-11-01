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01.11.2020 18:47
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В Индии задержали подозреваемых в продаже «лампы Аладдина» за 90 тысяч долларов. Они даже вызвали «джинна»

Двое мужчин задержаны в Индии по подозрению в мошенничестве за продажу «лампы Аладдина» и вызов фальшивого джинна. Об этом 1 ноября пишет The Guardian.

По данным издания, врач из штата Уттар-Прадеш обратился в полицию после покупки «лампы Аладдина» за 7 млн рупий (примерно 90 тыс. долларов). К правоохранителям он пришел после того, как осознал, что магических свойств у лампы нет.

Потерпевший рассказал, что приобрести «волшебный предмет» ему предложил мужчина, представившийся «оккультистом». Он даже «вызвал джинна из лампы». Однако когда покупатель попросил потрогать лампу или джинна, ему сказали, что это слишком опасно. В итоге врач приобрел лампу, которая должна была принести ему «здоровье, богатство и удачу». И только позже мужчина понял, что «джинном» был один из мошенников в костюме. В полиции отметили, что случай не единичный — мошенники таким образом обманули несколько человек.

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Комментарии (3)

Коля Мойкин
Ну ладно, лох он и в Африке лох. Но врач, человек с высшим образованием, и поверить в подобный бред.
Урус-Баши
Похоже, и мы к этому идём. Обереги в машинах в виде иконостаса на всю панель встречаются весьма часто. Как и освящение железных предметов в виде машин и ракет. Гу и официально признанное "мироточение" куска металла, которому придали облик Николая Кровавого. В это верит всё большое количество бывших хомо сапиенс.
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