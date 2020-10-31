Марша на Красной площади не будет. Все массовые мероприятия в Москве 4 и 7 ноября отменяются из-за коронавируса

Марш в честь парада на Красной площади 7 ноября 1941 года и массовые мероприятия 4 ноября не состоятся из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщили 31 октября вечером в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности Москвы.



«В правительство Москвы поступили уведомления о проведении публичных акций 4 ноября 2020 года в разных районах города. В соответствии со складывающейся эпидемиологической обстановкой, в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса и на основании указа президента РФ установленный указом мэра Москвы запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве продолжает действовать. В связи с изложенным заявленные на 4 ноября публичные мероприятия органами исполнительной власти города Москвы не согласованы», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

