FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +4
79.33р92.63р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
31.10.2020 20:52
2
Печать

Над Красноярском пролетело дикое, но симпатичное привидение с мотором

В микрорайоне Водники в Красноярске кто-то из местных жителей решил оригинально отметить Хэллоуин и создал привидение по образу и подобию того, которое когда-то соорудил из простыни и подручных материалов Карлсон.

Фотографии опубликованы 31 октября в паблике «Нетипичный Красноярск» «ВКонтакте». «Несколько минут оно летало в воздухе, а потом скрылось в неизвестном направлении. Но обещало вернуться!», - гласит подпись, напоминая о фрёкен Бок, которая ждала возвращения «дикого, но симпатичного привидения из Вазастана».

Авторы идеи использовали для ее реализации квадрокоптер. В комментариях люди восторгаются смекалкой создателей «привидения»: «Вот это я понимаю, современные технологии рука об руку с предрассудками... прикольно, одобряю!»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

azul
Прелесть какая:)
kоt-obormot
А разрешение получили на пролет?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний