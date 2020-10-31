Над Красноярском пролетело дикое, но симпатичное привидение с мотором
В микрорайоне Водники в Красноярске кто-то из местных жителей решил оригинально отметить Хэллоуин и создал привидение по образу и подобию того, которое когда-то соорудил из простыни и подручных материалов Карлсон.
Фотографии опубликованы 31 октября в паблике «Нетипичный Красноярск» «ВКонтакте». «Несколько минут оно летало в воздухе, а потом скрылось в неизвестном направлении. Но обещало вернуться!», - гласит подпись, напоминая о фрёкен Бок, которая ждала возвращения «дикого, но симпатичного привидения из Вазастана».
Авторы идеи использовали для ее реализации квадрокоптер. В комментариях люди восторгаются смекалкой создателей «привидения»: «Вот это я понимаю, современные технологии рука об руку с предрассудками... прикольно, одобряю!»