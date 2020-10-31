В микрорайоне Водники в Красноярске кто-то из местных жителей решил оригинально отметить Хэллоуин и создал привидение по образу и подобию того, которое когда-то соорудил из простыни и подручных материалов Карлсон.



Фотографии опубликованы 31 октября в паблике «Нетипичный Красноярск» «ВКонтакте». «Несколько минут оно летало в воздухе, а потом скрылось в неизвестном направлении. Но обещало вернуться!», - гласит подпись, напоминая о фрёкен Бок, которая ждала возвращения «дикого, но симпатичного привидения из Вазастана».