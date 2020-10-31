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31.10.2020 18:29
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Белоруссия закрывает на въезд сухопутные границы с 1 ноября. Пропуском может стать безвозмездная помощь республике или паспорт РФ

Белоруссия ужесточает коронавирусные ограничения и в субботу последний день впускает на свою территорию иностранцев. Об этом 31 октября сообщается на сайте Госпогранкомитета республики.

С 1 ноября иностранных граждан готовы выпускать, но не впускать. Исключений двенадцать. Так, свободный въезд в страну сохраняется для тех, у кого есть право на постоянное или временное проживание в республике, разрешение на работу, а также родственники-белорусы: супруги, родители или дети.

Кроме того, свободный проезд оставляют для граждан России, которые через Белоруссию возвращаются на родину, а также тем, кто следует в страну по извещению о болезни или смерти близкого родственника.

В список исключений попали иностранцы со служебными или дипломатическими паспортами, главы и члены официальных делегаций и те, кто оказывает Белоруссии международную безвозмездную помощь.

В государственном пограничном комитете напоминают, что приезжих или вернувшихся в страну белорусов ждёт десятидневная самоизоляция. Однако правило распространяется не на всех. Например, оно не касается водителей, которые занимаются международными перевозками транспортных средств или почтовых отправлений, сотрудников дипломатических представительств, а также вернувшихся из служебной командировки.

Через национальный аэропорт Минска въезд не ограничен.

Закрытие границ «на вход» анонсировали 29 октября, ссылаясь на распространение коронавирусной инфекции. При этом с самого начала пандемии Белоруссия оставалась одной из немногих стран, которая вовсе не ограничивала сообщение с другими странами.

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Комментарии (2)

медведь Дмитрий
Ну вот и всё ......Тихановской лучше никогда не возвращаться . Сейчас дебиков выпустят и не впустят ,и вся рЫвалюция окончательно закончится.
Anatolevich
То он ЧВК Вагнер не любил - теперь приглашает.
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