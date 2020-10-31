Белоруссия закрывает на въезд сухопутные границы с 1 ноября. Пропуском может стать безвозмездная помощь республике или паспорт РФ

Белоруссия ужесточает коронавирусные ограничения и в субботу последний день впускает на свою территорию иностранцев. Об этом 31 октября сообщается на сайте Госпогранкомитета республики.



С 1 ноября иностранных граждан готовы выпускать, но не впускать. Исключений двенадцать. Так, свободный въезд в страну сохраняется для тех, у кого есть право на постоянное или временное проживание в республике, разрешение на работу, а также родственники-белорусы: супруги, родители или дети.



Кроме того, свободный проезд оставляют для граждан России, которые через Белоруссию возвращаются на родину, а также тем, кто следует в страну по извещению о болезни или смерти близкого родственника.

