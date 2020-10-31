Сотни женщин и людей с инвалидностью вышли на марш в Минске 31 октября. Участниками процессии занялись сотрудники милиции.
Вот как выглядит объединенный марш женщин и людей с инвалидностью на проспекте Независимости. pic.twitter.com/dxyp13p89c— TUT.BY (@tutby) October 31, 2020
Как сообщает «Интерфакс», в мероприятии участвовали около двух сотен человек. Две колонны объединились на проспекте Независимости в районе Красного костела и направились в сторону площади Победы. Но начались задержания. Нескольких человек увели, подтвердила агентству официальный представитель минской милиции Наталья Ганусевич.
Марш людей с инвалидностью на проспекте Независимости прямо сейчас. pic.twitter.com/8VMShvOLjb— TUT.BY (@tutby) October 31, 2020
Двумя днями ранее президент Александр Лукашенко предложил создать в стране народные дружины и привлекать в эти «мобильные отряды» бывших военнослужащих. Причем не исключил возможности их вооружения.