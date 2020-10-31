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31.10.2020 17:28
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В Минске задерживают протестующих женщин и инвалидов

Сотни женщин и людей с инвалидностью вышли на марш в Минске 31 октября. Участниками процессии занялись сотрудники милиции.

Как сообщает «Интерфакс», в мероприятии участвовали около двух сотен человек. Две колонны объединились на проспекте Независимости в районе Красного костела и направились в сторону площади Победы. Но начались задержания. Нескольких человек увели, подтвердила агентству официальный представитель минской милиции Наталья Ганусевич.

Двумя днями ранее президент Александр Лукашенко предложил создать в стране народные дружины и привлекать в эти «мобильные отряды» бывших военнослужащих. Причем не исключил возможности их вооружения.

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Комментарии (8)

Barmaley_5e4d0211d3423
Обкуренные пьяные женщины и инвалиды без рук.
Одни рвутся в спальные районы, другие прикоснулись к силовикам ...

Чёрнуха ...
Nationalverrater_2
Кукуха у Колхозфюрера совсем съехала. Скоро будет сам выбегать
на площадь и кусать баб и инвалидов. Ему уже колхозгестаповцев мало
Anatolevich
Как же он достал народ, что даже инвалиды под дубины, резиновые пули и черёмуху идут.
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