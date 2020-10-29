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29.10.2020 17:34
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«Привлечь вплоть до вооружения». Лукашенко создает «летучие отряды» добровольцев

Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии надо «усилить работу» народных дружин. Как передает БЕЛТА, об этом президент заявил 29 октября во время назначения новых помощников по Гродненской, Брестской областям и Минску.

«Нам надо не формальной сделать работу народных дружин. Они начали работать, но еще в полную силу не развернулись. Вы видели, как было в Кыргызстане: хаос полнейший, все силовики разбежались, некому защищать страну. Кто взял на себя ответственность? Народные дружины. Они подтянули разбежавшихся милиционеров, они спецслужбы подтянули к себе и военных. И создали мощные народные дружины. И в течение суток погасили все пожары», — сказал Лукашенко.

Он также предложил привлекать в «мобильные отряды» бывших военнослужащих.

«Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь. И надо, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю», — подытожил Лукашенко.

Отметим, принцип формирования таких дружин напоминает создание в Китае хунвейбинов во время культурной революции Мао Цзэдуна.

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Комментарии (16)

Anatolevich
Титушки. Потом к нам подпольно и со сменой фамилий.
Печенеги и половцы
Говорит и усами шевелит, таракан, таракан, тараканище.
Maxic_84
Это видимо тонтон- макуты на белорусский манер
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