«Привлечь вплоть до вооружения». Лукашенко создает «летучие отряды» добровольцев

Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии надо «усилить работу» народных дружин. Как передает БЕЛТА, об этом президент заявил 29 октября во время назначения новых помощников по Гродненской, Брестской областям и Минску.

«Нам надо не формальной сделать работу народных дружин. Они начали работать, но еще в полную силу не развернулись. Вы видели, как было в Кыргызстане: хаос полнейший, все силовики разбежались, некому защищать страну. Кто взял на себя ответственность? Народные дружины. Они подтянули разбежавшихся милиционеров, они спецслужбы подтянули к себе и военных. И создали мощные народные дружины. И в течение суток погасили все пожары», — сказал Лукашенко.

