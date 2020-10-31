Прокурор: Несколько пациентов умерли из-за нехватки кислорода после взрыва у больницы в Челябинске

Прокурор Челябинской области Виталий Лопин заявил, что после взрыва кислородной станции умерли пациенты.



«По предварительным данным, во время отсоединения кислорода непосредственно перед взрывом или уже после него скончались два тяжелых пациента. Ход и результаты проверки на моем личном контроле. На место вызваны представители следственного комитета, которые также будут проводить свою проверку», — цитирует 31 октября Лопина Znak.com.



В издании уточнили, что, по предварительным данным, количество умерших затем увеличилось до трех человек. Однако в пресс-службе Минздрава региона информацию пока не подтверждают. «На данный момент перераспределены по госпитальным базам 158 пациентов. Пострадавших и погибших нет. В первую очередь перевезли тяжёлых кислородозависимых пациентов. Оперативная и качественная работа служб позволила быстро и без серьёзных последствий оказать всю необходимую помощь пациентам», — сообщили официально в ведомстве.

