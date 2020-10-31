Акция протеста против карантинных мер на площади Святого Иакова в центре Барселоны переросла в беспорядки и столкновения с полицией.



Как сообщает 31 октября радио RAC1, в пятницу вечером на улицы столицы Каталонии вышли работники затронутых коронавирусными ограничениями секторов — рестораторы, сотрудники тренажерных залов и ночных заведений. Всего около 1500 человек. Поначалу всё проходило мирно, но вскоре некоторые участники протеста стали бросать в полицейских камни, фальшфейеры и поджигать мусорные контейнеры. В ответ правоохранители применили силу.