FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +4
79.33р92.63р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
31.10.2020 11:32
1
Печать

В Барселоне противники карантина устроили беспорядки. 20 полицейских пострадали

Акция протеста против карантинных мер на площади Святого Иакова в центре Барселоны переросла в беспорядки и столкновения с полицией.

Как сообщает 31 октября радио RAC1, в пятницу вечером на улицы столицы Каталонии вышли работники затронутых коронавирусными ограничениями секторов — рестораторы, сотрудники тренажерных залов и ночных заведений. Всего около 1500 человек. Поначалу всё проходило мирно, но вскоре некоторые участники протеста стали бросать в полицейских камни, фальшфейеры и поджигать мусорные контейнеры. В ответ правоохранители применили силу.

В результате были задержаны 12 человек, включая двух несовершеннолетних. 20 сотрудников полиции получили ранения, сообщает в Twitter 31 октября каталонская полиция.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

gencon
Не фига себе. Какие стойкие мужики в Испании в полиции. У нас росгвардеец от пластикового стаканчика бьётся в конвульсиях. Может, гомосятина это вовсе не про Европу, а из серии "у кого, что болит..."
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний