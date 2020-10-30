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30.10.2020 23:48
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В Москве за сутки умерли 55 больных COVID-19

55 пациентов с COVID-19 скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 6768, следует из данных оперативного штаба.

«В Москве скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Днем ранее сообщалось о 69 умерших.

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Комментарии (3)

virusanet
вчера умерли "от", сегодня, "с".
пора бы уже определиться в понятиях. а, фонтанка?

хе-хе.
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