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30.10.2020 18:58
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В Кудрово заметили странного посетителя парка. Он трогал себя и наблюдал за детьми

Необычное поведение посетителя парковой зоны в Кудрово привлекло внимание местных жителей. Почувствовавшие опасность горожане обратились за помощью к сотрудникам правоохранительных органов.

Как стало известно «Фонтанке» вечером 30 октября, его заметили в верхней части парка «Оккервиль». По словам женщины, которая обратилась в полицию, он молод, худощав, одет в одежду черного цвета, имеет странную речь. Ее внимание мужчина привлек тем, что наблюдал за детьми и трогал при этом себя.

По информации нашего издания, его задержали и доставили в отдел полиции. Проводится проверка.

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Комментарии (4)

carkorea
Человек мог по карманам хлопать, зажигалку искать, а ему теперь срок впаяют ((
spb7771250
И выяснится очередной поклёп от очередной недоразвитой ТП. Как много их развелось.
bluxer
Что значит трогал себя? За какое место? Выражайтесь точнее в следующий раз.
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