В Кудрово заметили странного посетителя парка. Он трогал себя и наблюдал за детьми

Необычное поведение посетителя парковой зоны в Кудрово привлекло внимание местных жителей. Почувствовавшие опасность горожане обратились за помощью к сотрудникам правоохранительных органов.



Как стало известно «Фонтанке» вечером 30 октября, его заметили в верхней части парка «Оккервиль». По словам женщины, которая обратилась в полицию, он молод, худощав, одет в одежду черного цвета, имеет странную речь. Ее внимание мужчина привлек тем, что наблюдал за детьми и трогал при этом себя.

По информации нашего издания, его задержали и доставили в отдел полиции. Проводится проверка.