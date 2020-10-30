FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +8
78.87р92.60р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
30.10.2020 18:06
1
Печать

На границе с Финляндией задержали иностранцев без документов. Они через забор рвались к лучшей жизни

Двух иностранцев задержали пограничники в Выборгском районе. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти 30 октября.

Двух человек, пытавшихся преодолеть забор на границе с Финляндией, заметили накануне. Приятели, застигнутые врасплох, пытались скрыться, но были пойманы.

«В ходе проведённых проверочных мероприятий установлено, что неизвестные являются гражданами одной из южноазиатских стран. На момент задержания документы, удостоверяющие личность, у лиц отсутствовали. В беседе иностранцы признали свои намерения по незаконному пересечению границы в составе группы, мотивируя свое запланированное преступление плохим социально-политическим положением на Родине, а в страны ЕС намеревались отправиться в поисках лучших условий жизни», — рассказали в пограничном управлении ФСБ.

В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело. Ранее перебежчика из России на финской границе ловили в июле.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

sakorol
граница на замке .это вам не в Лампедузу приплыть
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний