На границе с Финляндией задержали иностранцев без документов. Они через забор рвались к лучшей жизни

Двух иностранцев задержали пограничники в Выборгском районе. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти 30 октября.



Двух человек, пытавшихся преодолеть забор на границе с Финляндией, заметили накануне. Приятели, застигнутые врасплох, пытались скрыться, но были пойманы.

«В ходе проведённых проверочных мероприятий установлено, что неизвестные являются гражданами одной из южноазиатских стран. На момент задержания документы, удостоверяющие личность, у лиц отсутствовали. В беседе иностранцы признали свои намерения по незаконному пересечению границы в составе группы, мотивируя свое запланированное преступление плохим социально-политическим положением на Родине, а в страны ЕС намеревались отправиться в поисках лучших условий жизни», — рассказали в пограничном управлении ФСБ.