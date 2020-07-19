На финской границе задержали перебежчика из России
Несанкционированное пересечение границы в районе своей зоны ответственности зафиксировал пограничный отряд по Юго-Восточной Финляндии, сообщает в воскресенье, 19 июля, пресс-служба финского ведомства.
Пограничник задержал нарушителя 17 июля в провинции Париккала. Власти Суоми подозревают, что он нелегально пробрался в Финляндию из России в пятницу днём.
Идёт расследование инцидента. В связи с этим пограничный комиссар Юго-Восточной Финляндии связался с российскими коллегами в Выборгском районе.
Такие случаи на границе (когда нелегалам пересечь её всё-таки удаётся) — редкость, ежегодно счёт идёт на единицы и редко превышает 10 в обе стороны. Однако совсем недавно, на прошлой неделе, российские пограничники схватили в Мурманской области велосипедиста, тайно приехавшего из Финляндии.