Петербургская филармония отменяет фестиваль «Площадь искусств»
Международный зимний фестиваль «Площадь искусств» в этом году не состоится. Информацию об этом 30 октября «Фонтанке» подтвердил заместитель художественного руководителя Петербургской филармонии Евгений Петровский.
«К сожалению, в нынешней обстановке, когда перекрыты границы и к нам не могут приехать выдающиеся зарубежные исполнители, у нас просто нет возможности провести международный фестиваль, — пояснил он принятое решение. — А «Площадь искусств» — это именно международный фестиваль, в нем не могут не принимать участие выдающиеся музыканты из разных стран, а не только блестящие и не менее выдающиеся музыканты, но российские. Поскольку международный фестиваль провести в этой ситуации невозможно, мы приняли решение его не проводить вообще. Это решение было принято художественным руководством и филармонией».
Концерты фестиваля, который должен был начаться во второй половине декабря, еще не успели объявить на сайте, продажи билетов также не начинались, — таким образом, возвратов не потребуется. В то же время некоторые концерты из запланированных состоятся вне рамок проекта.
Как уточняет ТАСС, фестиваль отменяется второй раз в своей истории: впервые он был отменен в сезоне 2006/07 года из-за реставрации в Большом зале филармонии.