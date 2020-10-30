Петербургская филармония отменяет фестиваль «Площадь искусств»

Международный зимний фестиваль «Площадь искусств» в этом году не состоится. Информацию об этом 30 октября «Фонтанке» подтвердил заместитель художественного руководителя Петербургской филармонии Евгений Петровский.



«К сожалению, в нынешней обстановке, когда перекрыты границы и к нам не могут приехать выдающиеся зарубежные исполнители, у нас просто нет возможности провести международный фестиваль, — пояснил он принятое решение. — А «Площадь искусств» — это именно международный фестиваль, в нем не могут не принимать участие выдающиеся музыканты из разных стран, а не только блестящие и не менее выдающиеся музыканты, но российские. Поскольку международный фестиваль провести в этой ситуации невозможно, мы приняли решение его не проводить вообще. Это решение было принято художественным руководством и филармонией».

