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30.10.2020 14:30
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Скромного школьника из Петербурга наградили медалью Совета Федерации за спасение девочки и её собаки из полыньи

Семен Уваров из Колпино 11 февраля этого года не прошел мимо девочки, тонущей в полынье на реке Ижора. Он гулял с своей собакой и увидел, как 13-летняя девочка побежала за собакой, которая сорвалась с поводка и выскочила на лед. И пес и девочка провалились под лед. Мальчик не стал дожидаться помощи взрослых. Он скинул куртку, попросил прохожих подержать свою собаку, подобрался к полынье по твердым участкам льда, вытащил девочку и довел ее до берега. Затем он вернулся и помог выбраться собаке девочки — 50-килограммовому щенку бурбуля.

Девочку Семен проводил до дома. Афишировать свой поступок парень не стал. О случившемся жители Колпино узнали из постов очевидцев в социальных сетях. После этого Уваров был награжден почетной грамотой и медалью Всероссийского общества спасения на водах, а также памятной медалью «Колпино — город воинской славы».

Как сообщает 30 октября пресс-служба администрации Петербурга, сегодня во время телемоста в Совете Федерации прошла торжественная церемония вручения специальной медали российского парламента «За проявленное мужество». В церемонии приняла участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Семен Уваров также получил эту награду.

«Это необычная церемония: награды за мужество и храбрость получают дети, которые, несмотря на опасность, бросились на помощь другим. Эти дети — настоящие герои. Из них вырастают сильные, благородные люди», — сказал губернатор Александр Беглов.

Губернатор уверил, что с таким человеком, как Семен, «можно не только пойти в разведку, но и выйти из неё». Он также выразил особую благодарность родителям Семена Уварова, учителям и тренерам, подчеркнув, что они воспитали отважного и ответственного человека.

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Комментарии (7)

Гражданкa
Семен молодец! а девочке 13-летней надо как-то аккуратнее выгуливать 50-килограммового пса, хоть и щенка, всей семьей поизучать видео Антуана Наджаряна о поведении собак и, вероятнее всего, уже сейчас что-то скорректировать, а также понять, как вести себя в случаях агрессии собак, знать, как защитить свою собаку и от других собак, хозяйских или бродячих, и от людей, что можно, что нельзя разрешать в поведении собаки или в отношении нее... иначе возможно скоро это будет восемьдесят кило сплошного неуправляемого драйва, за которым хозы будут летать на поводке, как бантик на веревочке...
DrDick
Парню и девочке крепкого здоровья. Парень реально молодец.
alexadmin
50-килограммовый щенок...
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