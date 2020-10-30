Скромного школьника из Петербурга наградили медалью Совета Федерации за спасение девочки и её собаки из полыньи

Семен Уваров из Колпино 11 февраля этого года не прошел мимо девочки, тонущей в полынье на реке Ижора. Он гулял с своей собакой и увидел, как 13-летняя девочка побежала за собакой, которая сорвалась с поводка и выскочила на лед. И пес и девочка провалились под лед. Мальчик не стал дожидаться помощи взрослых. Он скинул куртку, попросил прохожих подержать свою собаку, подобрался к полынье по твердым участкам льда, вытащил девочку и довел ее до берега. Затем он вернулся и помог выбраться собаке девочки — 50-килограммовому щенку бурбуля.

Девочку Семен проводил до дома. Афишировать свой поступок парень не стал. О случившемся жители Колпино узнали из постов очевидцев в социальных сетях. После этого Уваров был награжден почетной грамотой и медалью Всероссийского общества спасения на водах, а также памятной медалью «Колпино — город воинской славы».



Как сообщает 30 октября пресс-служба администрации Петербурга, сегодня во время телемоста в Совете Федерации прошла торжественная церемония вручения специальной медали российского парламента «За проявленное мужество». В церемонии приняла участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Семен Уваров также получил эту награду.



«Это необычная церемония: награды за мужество и храбрость получают дети, которые, несмотря на опасность, бросились на помощь другим. Эти дети — настоящие герои. Из них вырастают сильные, благородные люди», — сказал губернатор Александр Беглов.



Губернатор уверил, что с таким человеком, как Семен, «можно не только пойти в разведку, но и выйти из неё». Он также выразил особую благодарность родителям Семена Уварова, учителям и тренерам, подчеркнув, что они воспитали отважного и ответственного человека.

