FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +8
78.87р92.60р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
30.10.2020 13:11
25
Печать

Смольный показал новое «билетное меню». На общественном транспорте в Петербурге будет шесть видов проездных

Комитет по транспорту представил новые виды проездных билетов, которые планируется ввести с Нового года. Как сообщили «Фонтанке» 30 октября в ведомстве, всего будет шесть групп тарифов:

1. Разовый — Единый электронный билет «Подорожник» (наземный транспорт/метро);

2. Единый билет на 90 минут (трамвай, троллейбус, автобус, метро);

3. Месячные проездные билеты;

4. Льготные билеты (учащиеся, студенты, иные льготники);

5. Бесплатные проездные билеты (пенсионеры, инвалиды);

6. Туристические билеты (гостевой тариф — на одну поездку в метро/наземном транспорте/суточные/трехсуточные).

29 октября глава комитета по транспорту Кирилл Поляков в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил, что нынешнее меню, содержащее 25 разных тарифных планов, перегружено. Поэтому чиновники решили его оптимизировать. Параллельно повысится стоимость проезда.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (25)

andrew-murray
Инвалиду чтобы ездить бесплатно - по гуманным Российским законам нужно не иметь "руки и ноги".
В СССР все инвалиды ездили и в городе и на электричках бесплатно...
Juli777
Хотелось еще уточнить - реально для пенсионерам бесплатно?
Juli777
90 минут это я так понимаю, что на 89 минуте надо успеть сделать последнюю пересадку и прислонить к валидатору, т.е. зафиксировать поездку и езжай до конечной или катайся на метро сколько хочешь
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний