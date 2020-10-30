Смольный показал новое «билетное меню». На общественном транспорте в Петербурге будет шесть видов проездных
Комитет по транспорту представил новые виды проездных билетов, которые планируется ввести с Нового года. Как сообщили «Фонтанке» 30 октября в ведомстве, всего будет шесть групп тарифов:
1. Разовый — Единый электронный билет «Подорожник» (наземный транспорт/метро);
2. Единый билет на 90 минут (трамвай, троллейбус, автобус, метро);
3. Месячные проездные билеты;
4. Льготные билеты (учащиеся, студенты, иные льготники);
5. Бесплатные проездные билеты (пенсионеры, инвалиды);
6. Туристические билеты (гостевой тариф — на одну поездку в метро/наземном транспорте/суточные/трехсуточные).
29 октября глава комитета по транспорту Кирилл Поляков в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил, что нынешнее меню, содержащее 25 разных тарифных планов, перегружено. Поэтому чиновники решили его оптимизировать. Параллельно повысится стоимость проезда.