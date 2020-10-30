FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +8
78.87р92.60р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
30.10.2020 12:29
3
Печать

Столичная полиция проверяет настоятеля храма, которому отошла трехкомнатная квартира от прихожанки

Родственники умершей зимой этого года москвички написали заявление в полицию на настоятеля храма бессребреников Косьмы и Дамиана. Пока она принимала сильнодействующие лекарства под надзором приходской сиделки, из завещания вычеркнули родственников.

Как пишет РБК, столичная полиция проводит проверку по статье о мошенничестве. Попал под нее настоятель храма Сергий Куликов. Как написала в заявлении жительница подмосковья Наталья Смирнова, ее тетя Ирина Круговая оформила на нее наследство еще в 2011 году. Позже женщина перенесла два инсульта и заболела раком. В тот период особое внимание к больной, утверждает Смирнова, начала проявлять жена настоятеля Галина. Вскоре родственников вообще перестали пускать в квартиру, в качестве сиделки там находилась незнакомая им женщина из того же прихода. Из дома пропали документы на квартиру, а завещание оказалось изменено. Круговая умерла зимой, и только недавно ее родственникам стало известно, что квартира отошла Куликову, он уже написал заявление о принятии наследства.

Заявительница отметила, что в квартире сейчас живет ее 94-летняя бабушка. Ее тоже опекает сиделка от храма, сама женщина утверждает что «принадлежит батюшке и ничего теперь не решает». Смирнова просит проверить, сколько квартир настоятелю досталось от прихожан.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Barmaley_5e4d0211d3423
Учиться надо у старших. У патриарха родственники - миллиардеры, а он сам в сторонке.
263877541
Храм бессеребренников....ширма и замануха.
Агроном аэродрома
РРродственников - рррастрелять!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний