Столичная полиция проверяет настоятеля храма, которому отошла трехкомнатная квартира от прихожанки

Родственники умершей зимой этого года москвички написали заявление в полицию на настоятеля храма бессребреников Косьмы и Дамиана. Пока она принимала сильнодействующие лекарства под надзором приходской сиделки, из завещания вычеркнули родственников.

Как пишет РБК, столичная полиция проводит проверку по статье о мошенничестве. Попал под нее настоятель храма Сергий Куликов. Как написала в заявлении жительница подмосковья Наталья Смирнова, ее тетя Ирина Круговая оформила на нее наследство еще в 2011 году. Позже женщина перенесла два инсульта и заболела раком. В тот период особое внимание к больной, утверждает Смирнова, начала проявлять жена настоятеля Галина. Вскоре родственников вообще перестали пускать в квартиру, в качестве сиделки там находилась незнакомая им женщина из того же прихода. Из дома пропали документы на квартиру, а завещание оказалось изменено. Круговая умерла зимой, и только недавно ее родственникам стало известно, что квартира отошла Куликову, он уже написал заявление о принятии наследства.