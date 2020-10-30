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30.10.2020 09:25
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Жителям Купчино вернули тепло после замены трубы на Пловдивской

В 33 здания Фрунзенского района Петербурга возвращается тепло. Об этом утром 29 октября рассказали в райадминистрации.

«В 6.30 работы на Пловдивской, 9 (Будапештской, 84), были завершены. Начата промывка и заполнение участка трубопровода», — говорится сообщении.

О прорыве в Купчино «Фонтанка» сообщала накануне. На время замены участка трубопровода дома перевели на резервную схему, правда, тепло дошло не до всех.

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Комментарии (1)

FklDoz
Никто ничего не вернул!
Все так же холодно!!!
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